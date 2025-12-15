육군 8기동사단, 의정부·양주 등 4개 시서 대침투종합훈련 진행

제8기동사단, 16일~17일 경기 북부
의정부·양주·동두천·포천시 일대 진행
군 병력·차량 이동 주민 이해·협조 당부
육군 제8기동사단은 오는 16일부터 17일까지 경기도 의정부·양주·동두천·포천시 일대에서 '2025년 대침투종합훈련'을 실시한다.
이번 훈련은 적의 다양한 위협 양상을 상정하여 실전적인 실병기동훈련으로 진행되며, 작전지역 내 국가중요시설과 다중이용시설 등 주요시설에 대한 민·관·군·경이 연계한 통합방위태세 확립에 중점을 두고 진행된다.
사단은 훈련기간 동안 다수의 군 병력과 차량 이동으로 일부 지역에서 교통체증 등의 불편이 발생할 수 있음에 대한 지역주민들의 너그러운 양해와 적극적인 협조를 당부했다.
한편 사단은 훈련기간 동안 주민 불편을 최소화하기 위해 별도의 안전통제팀과 주민불편 신고센터를 운영할 예정이다.
양주=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr
