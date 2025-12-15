김동연 "부천대장지구 SK하이닉스 등 4개사 입주…서부권 발전 견인"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

경기 부천대장 R&D클러스터지구에 대한항공, SK하이닉스, SK이노베이션, DN솔루션즈 등 4개 사가 입주한다.

경기도는 15일 부천 오정구청에서 이들 4개 기업과 부천대장 공공주택지구 내 글로벌 기업들의 토지매매 및 입주 계약을 체결했다고 밝혔다.

김동연 경기도지사는 간담회에서 "부천은 서부권의 가장 핵심이 되는 허브 도시로서 4개 기업이 오늘 입주 계약을 체결했다"며 "R&D클러스터에 앵커 기업이 들어오게 돼 대단히 기쁘다"고 말했다.

이어 "경기도가 부천시하고 해야 할 일 중 하나는 대장지구에 들어올 기업 유치하는 일인데, 경기도는 2개월 전에 100조원 투자유치를 달성하고, 중앙정부 못지않게 해외 투자 내지는 투자유치에 있어서 가장 앞서있는 조건을 갖추고 있다"며 "계획된 기간에 제대로 될 수 있도록 최대한 인허가, 교통(수단) 공급 관련 시설·행정적 지원을 하겠다"고 약속했다.

김동연 경기도지사가 15일 부천대장 R&D클러스터 입주 4개사와 계약을 체결한 뒤 이야기를 하고 있다. 경기도 제공

AD

김동연 지사는 주거환경 조성에 대해서는 "경기도에서는 산업클러스터를 만들면서 '직주'라는 개념을 도입해 주거시설이 같이 들어가게 하고 있다"며 "입주기업 직원들의 주거를 그 안에서 해결하려면 지침 변경이 필요할 것 같은데 적극 검토해서 해결 방안을 찾도록 하겠다"고 덧붙였다.

부천대장은 345만㎡ 규모의 공공주택지구로, 이 중 56만㎡가 연구개발(R&D) 중심의 도시첨단산업단지로 조성된다. 경기도와 부천시는 그간 긴밀한 기업 소통을 기반으로 총 2조6000억원 규모의 전략적 투자유치에 성공했다.

부천대장지구에서 진행된 이번 계약은 3기 신도시 전체 중 최초로 기업과 이뤄진 토지 매매 및 입주 계약이다. 그동안 추진해 온 3기 신도시 투자협약이 실질적 투자로 이어진 첫 사례라는 점에서 의미가 크다.

기업별 투자 내용을 보면 대한항공은 7만2000㎡ 규모의 부지에 1조2000억원을 투자해 'UAM&항공안전 센터'를 건립한다. SK이노베이션과 SK하이닉스는 4만5000여㎡ 부지에 총 1조1886억원을 투입해 공동 수도권 R&D센터를 조성한다. 글로벌 공작기계 제조업체인 DN솔루션즈는 1만4700㎡부지에 2390억원을 투자해 첨단기술 연구소를 구축한다.

앞서 경기도는 지난 1월 기업 유치를 위해 택지개발업무처리지침 개정을 건의해 시장·군수·구청장뿐만 아니라 도지사도 도시지원시설 기업을 추천할 수 있도록 했다.

또한 '경기-테크노밸리 자족활성화 방안 용역'을 추진해 시군별 핵심 업종 설정과 공급 전략 방향을 제시했다.





AD

경기도는 이번 최초 계약 성과를 기반으로 향후 3기 신도시 내 산업 클러스터 조성, 기업 유치 확대, 미래산업 기반 확충 등을 차질 없이 추진할 계획이다.





이영규 기자 fortune@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>