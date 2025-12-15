이노비즈협회, ‘제24기 이노비즈 최고경영자과정' 원우 모집

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

15주 교육과정 진행

이노비즈협회(중소기업기술혁신협회)는 '제24기 이노비즈 최고경영자과정'의 원우를 모집한다고 15일 밝혔다.

'혁신의 방향을 묻고, 미래의 답을 함께 찾다'라는 슬로건 아래, 오는 2026년 3월 24일부터 6월 30일까지 15주간 매주 화요일 서울 강남 삼정호텔에서 진행된다. 교육 과정은 단순한 경영 이론 학습을 넘어, CEO가 갖춰야 할 거시적 안목과 인문학적 소양을 함양하는 데 중점을 뒀다.

2025년 진행된 제23기 이노비즈 최고경영자과정 수료식. 이노비즈협회

AD

이번 24기 과정은 ▲박정호 명지대 특임교수(글로벌 경제 동향) ▲이경상 KAIST 교수(AI 대전환) ▲허태균 고려대 교수(조직 심리) ▲류재언 법무법인 율본 변호사(비즈니스 협상) ▲홍성국 혜안 리서치 대표(미래학) ▲최재용 디지털융합교육원 원장(디지털 경영) 등이 참여해 실무와 통찰을 아우르는 융합형 커리큘럼으로 구성됐다.

현장 체험형 프로그램도 진행된다. 제주 워크숍 및 자연 트래킹과 북극 극지 탐험 강연을 통해 도전 정신을 고취한다. 또한, 국내 대표 미술 장터인 '2026 화랑미술제'를 방문해 전문 도슨트의 해설과 함께 예술적 식견을 넓히는 '아트&인사이트' 프로그램도 마련됐다.

모집 대상은 중소 ·중견기업 및 이노비즈기업 CEO, 임원, 전문직 종사자 등 50명 내외다. 교육 수료생에게는 이노비즈협회 총동문회 정회원 자격이 부여된다.

입학 신청은 이노비즈협회 공지사항 통해 확인할 수 있다. 자세한 내용은 이노비즈협회 최고경영자과정 사무국으로 문의하면 된다.





AD

이노비즈협회 관계자는 "이번 24기 과정은 AI 대전환과 글로벌 복합 위기 속에서 경영자들이 흔들리지 않는 중심을 잡을 수 있도록 기획됐다"며 "최고의 강사진, 검증된 원우들과 함께 혁신의 길을 모색할 경영자들의 많은 참여를 바란다"고 했다.





최호경 기자 hocance@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>