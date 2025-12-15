본문 바로가기
bar_progress

글자크기 설정

닫기

눈 찢는 사진 올리고 모든 걸 다 잃은 미스 핀란드

윤슬기기자

입력2025.12.15 08:37

시계아이콘00분 38초 소요
언어변환 숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
뉴스듣기

SNS에 올린 눈 찢는 사진에 인종차별 논란
미스 핀란드 조직위, 타이틀 회수

미스 유니버스 대회에 출전했던 미스 핀란드가 동양인 비하 논란 끝에 왕관을 박탈당했다.


눈 찢는 사진 올리고 모든 걸 다 잃은 미스 핀란드 사라 자프체(22)가 동양인 비하 논란으로 미스 핀란드 지위를 박탈당했다. 자프체 인스타그램
AD

최근 핀란드 공영 매체 Yle(위엘레)에 따르면 미스 핀란드 조직위원회는 지난 11일(현지시간) 기자회견을 열고 사라 자프체(22)의 타이틀을 공식 회수했다고 밝혔다.


자프체는 미스 핀란드 조직위원회와의 합의에 따라 왕관을 내려놓은 것으로 알려졌다. 자프체의 타이틀은 제1준우승자인 타라 레흐토넨(25)에게 승계됐으며, 레흐토넨은 이날 기자회견 현장에서 새 미스 핀란드로 공식 추대됐다.


최근 자프체는 자신의 사회관계망서비스(SNS)에 손가락으로 눈을 옆으로 늘리는 모습의 사진을 게재했다. 해당 사진에는 "중국인이랑 밥 먹는 중"이라는 문구가 함께 담겼다.


손으로 두 눈을 좌우로 찢는 행위는 동양인의 눈이 작다는 의미의 동양인 비하 제스처다. 이에 자프체가 동양인을 조롱했다는 비판과 함께 인종차별 논란이 불거졌다.


왕관을 반납한 자프체는 이번 사태가 자신에게 매우 힘든 시간이었다고 밝혔다. 현지 매체 일탈레흐티에 따르면 자프체는 "SNS에서의 나의 행동으로 상처받고 마음이 아팠던 모든 분께 진심으로 사과드린다"고 말했다.


앞서 자프체는 SNS에 사과문을 올리기도 했다. 그는 사과문에서 "이번 일로 피해를 본 모든 분께 사과드린다"며 "제 행동이 잘못됐다는 것을 깨달았고, 책임을 지기 위해서 모든 SNS 활동을 중단할 것"이라고 밝혔다.


지금 뜨는 뉴스

AD

다만 구체적인 행위에 대해 언급은 하지 않아 사과의 진정성이 부족하다는 지적을 받았다.




윤슬기 기자 seul97@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

AD
AD

이시각 HOT 뉴스

당신이 궁금할 이슈 콘텐츠

AD

맞춤콘텐츠

AD

실시간 핫이슈

AD

놓칠 수 없는 이슈 픽

기획
소종섭의 시사쇼
  • 25.12.0607:30
    한국인 참전자 사망 확인된 '국제의용군'…어떤 조직일까
    한국인 참전자 사망 확인된 '국제의용군'…어떤 조직일까

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트■ 연출 : 이미리 PD■ 출연 : 이현우 기자 우크라이나 전쟁에 참전했다가 사망한 한국인의 장례식이 최근 우크라이나 키이우에서 열린 가운데, 우리 정부도 해당 사실을 공식 확인했다. 우크라이나와 러시아 매체 등에서 우크라이나 측 국제의용군에 참여한 한국인이 존재하고 사망자도 발생했다는 보도가 그간 이어져 왔지만, 정부가 이를 공식적으로 확

  • 25.12.0513:09
    김용태 "이대로라면 지방선거 못 치러, 서울·부산도 어려워"
    김용태 "이대로라면 지방선거 못 치러, 서울·부산도 어려워"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 박수민 PD■ 출연 : 김용태 국민의힘 의원(12월 4일) "계엄 1년, 거대 두 정당 적대적 공생하고 있어""장동혁 변화 임계점은 1월 중순. 출마자들 가만있지 않을 것""당원 게시판 논란 조사, 장동혁 대표가 철회해야""100% 국민경선으로 지방선거 후보 뽑자" 소종섭 : 김 의원님, 바쁘신데 나와주셔서 고맙습니다. 김용태 :

  • 25.12.0415:35
    강전애x김준일 "장동혁, 이대로면 대표 수명 얼마 안 남아"
    강전애x김준일 "장동혁, 이대로면 대표 수명 얼마 안 남아"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 이경도 PD■ 출연 : 강전애 전 국민의힘 대변인, 김준일 시사평론가(12월 3일) 소종섭 : 국민의힘에서 계엄 1년 맞이해서 메시지들이 나왔는데 국민이 보기에는 좀 헷갈릴 것 같아요. 장동혁 대표는 계엄은 의회 폭거에 맞서기 위한 것이었다고 계엄을 옹호하는 듯한 메시지를 냈습니다. 반면 송원석 원내대표는 진심으로

  • 25.12.0309:48
    조응천 "국힘 이해 안 가, 민주당 분화 중"
    조응천 "국힘 이해 안 가, 민주당 분화 중"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 이미리 PD■ 출연 : 조응천 전 국회의원(12월 1일) 소종섭 : 오늘은 조응천 전 국회의원 모시고 여러 가지 이슈에 대해서 솔직 토크 진행하겠습니다. 조 의원님, 바쁘신데 나와주셔서 고맙습니다. 요즘 어떻게 지내시나요? 조응천 : 지금 기득권 양당들이 매일매일 벌이는 저 기행들을 보면 무척 힘들어요. 지켜보는 것

  • 25.11.2709:34
    윤희석 "'당원게시판' 징계하면 핵버튼 누른 것"
    윤희석 "'당원게시판' 징계하면 핵버튼 누른 것"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 이경도 PD■ 출연 : 윤희석 전 국민의힘 대변인(11월 24일) 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'에 출연한 윤희석 전 국민의힘 대변인은 "장동혁 대표의 메시지는 호소력에 한계가 분명해 변화가 필요하다"고 진단했다. 또한 "이대로라면 연말 연초에 내부에서 장 대표에 대한 문제제기가 불거질 것"이라고 내다봤다. 한동훈 전

이시각 랭킹 뉴스

08:00 기준

다양한 채널에서 아시아경제를 만나보세요!

위로가기

공유하기

닫기