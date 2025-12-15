본문 바로가기
성남시, 수정·중원 생활권 재개발 정비계획 주민 의견 청취 속도

이종구기자

입력2025.12.15 07:14

주민설명회 17일 수진2구역 시작으로
태평2·4-산성-단대-상대원1·3 구역 개최

경기 성남시(시장 신상진)는 오는 17일 수진2구역을 시작으로 수정·중원 생활권 5개 구역의 재개발 정비계획 수립 및 정비구역 지정에 대한 사전 주민설명회를 순차적으로 개최한다.

성남시, 수정·중원 생활권 재개발 정비계획 주민 의견 청취 속도 수정 중원 생활권 전경. 성남시 제공
이번 주민설명회는 지난 9월 23일 착수한 수진2, 태평2·4, 산성, 단대, 상대원1·3 등 5개 구역의 '재개발 정비계획 수립 및 정비구역 지정 용역'을 통해 검토된 각 구역의 정비계획안과 추정분담금에 대한 주민 의견을 청취하기 위해 마련됐다. 정비계획안에는 각 구역의 토지이용계획, 도시계획시설 및 생활인프라(SOC) 확충 방안, 건축물 계획 등이 포함된다.


사전 주민설명회 일정은 17일 오전 10시 수진2구역, 오후 2시 태평2·4구역을 비롯해, 19일 오후 2시 산성구역과 22일 오후 2시 단대구역 설명회가 수정구청 대회의실에서 진행된다. 24일 오후 2시에는 상대원1·3구역 설명회가 중원구청 대회의실에서 열린다.


주민설명회는 별도의 사전 등록 없이 해당 구역 토지등소유자를 비롯해 재개발 사업에 관심 있는 주민 누구나 참석할 수 있다.

성남시, 수정·중원 생활권 재개발 정비계획 주민 의견 청취 속도 수정중원 생활권 재개발 정비계획 수립 및 정비구역 지정 관련 사전 주민설명회 안내문. 성남시 제공

신상진 성남시장은 "정비계획 수립 단계에서 주민과 의견을 나누는 과정은 사업의 투명성과 신뢰성을 높이는 데 중요하다"며 "각 구역에서 제기된 의견을 꼼꼼히 검토해 정비계획에 충실히 반영하겠다"고 밝혔다.


성남시는 이번 순회 주민설명회를 통해 주민 의견수렴과 전문가 자문을 진행한 뒤 2026년까지 각 구역 특성에 맞춘 정비계획을 확정하고 정비구역 지정을 마무리할 계획이다.




성남=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr
