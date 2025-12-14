본문 바로가기
대전시립무용단, 춤으로 만나는 '헨젤과 그레텔' 공연

충청취재본부 모석봉기자

입력2025.12.14 20:54

가족이 함께 즐기는 무용극...17~20일까지 대전예술의전당

사진=대전시 제공
대전시립무용단 기획공연 '앙코르 춤으로 그리는 동화 - 헨젤과 그레텔'이 오는 17일부터 20일까지 대전예술의전당 앙상블 홀에서 펼쳐진다.


이번 공연은 올해 4월에 진행돼 전석 매진을 기록하며 사랑받았던 '헨젤과 그레텔'을 관람하지 못한 관객들을 위한 앙코르 무대이다.


'헨젤과 그레텔'은 이유라 안무, 이지영 조안무, 김지원 연출, 허영숙의 동화구연이 함께하며, 어린이들에게는 교훈을, 어른들에게는 삶의 지혜를 전하는 감동적인 무대를 선보인다.


'헨젤과 그레텔'은 가난한 부모에게 버려진 남매가 숲속에서 사탕으로 만들어진 마녀의 집을 발견하고, 마녀에게 잡아먹힐 위기에 처하지만, 기지를 발휘해 탈출하고 다양한 보물과 함께 집으로 돌아가는 이야기를 담고 있다.


어려움 속에서도 포기하지 않는 용기와 끈기, 가족 간의 사랑과 협력의 중요성을 강조하며, 감각적인 안무와 재치 있는 연출, 동화구연을 통해 한층 더 흥미롭고 생동감 있는 무대를 선사할 예정이다.


공연은 17일 오후 7시 30분을 시작으로, 18일과 19일 오전 11시, 오후 7시 30분, 20일 오전 11시, 오후 2시로 총 7회에 걸쳐 진행된다.


대전시립무용단 김수현 예술감독은 "연말 가족들과 함께 '헨젤과 그레텔' 공연을 즐기며 행복한 시간 보내시길 바란다"고 말했다.


관람 연령은 36개월 이상이며, 티켓 가격은 전석 5000원이다. 예매는 대전시립무용단 홈페이지, 대전예술의전당, NOL 티켓 홈페이지를 통해 온라인으로 가능하며, NOL 티켓 콜센터를 통해 전화예매도 할 수 있다.


기타 공연 관련 문의는 대전시립무용단으로 하면 된다.




충청취재본부 모석봉 기자 mosb@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

