춘천시, 화목보일러 농가에 20ℓ 재처리용기 보급…산불·재선충병 예방 강화

춘천시, 20ℓ 재처리용기 19일부터 순차 보급

화목보일러 사용농가 지역담당제 운영 결과에 따른 대책 마련

강원도 춘천시(시장 육동한)가 화목보일러 사용 농가를 대상으로 재처리용기 보급 사업을 추진한다.

재처리용기. 춘천시 제공

이 계획은 가을철 실시한 화목보일러 지역담당제 운영 과정에서 다수의 농가 재처리 용기가 노후되거나 보유가 부족한 사실이 확인되면서 마련됐다. 화목보일러 지역담당제는 산불감시인력과 마을 이·통장이 지역담당자로 참여해 월 1회 이상 농가를 방문해 화목보일러 사용 실태를 점검하고 안전수칙을 안내하는 제도다.

점검 결과 연소 잔재물이 적절히 처리되지 않거나 임시 보관용기가 오래돼 안전 사용이 어려운 사례가 많았으며 산림과 가까운 농가의 경우 잘못된 재처리 관리로 비화 및 산불 위험이 높게 나타났다.

이에 시는 농가의 안전한 연소 관리를 강화하기 위해 20ℓ 재처리용기를 보급한다. 실질적인 보급은 오는 19일부터 순차적으로 진행될 예정이다. 용기 외부에는 '산불예방' '소나무류 무단이동 금지' 문구를 부착해 산불 예방과 소나무재선충병 확산 방지 홍보도 함께 추진한다.





시 관계자는 "재처리용기 보급을 통해 농가의 산불 예방 안전성을 높이고 화목보일러 연료로 소나무류를 사용하지 않도록 적극 홍보해 재선충병 확산 방지에도 실질적인 도움이 되도록 하겠다"고 말했다.





춘천=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

