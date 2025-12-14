본문 바로가기
bar_progress

글자크기 설정

닫기

정선군, ‘민둥산 브랜딩 사업’ 2025 글로벌 디자인 잇 어워드 대상·특별상 수상

이종구기자

입력2025.12.14 11:30

시계아이콘00분 42초 소요
언어변환 숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
뉴스듣기

강원도 정선군(군수 최승준)은 지난 12일 서울 반포한강공원 채빛섬 애니버셔리 1층에서 대한민국의 대표적인 디자인 시상식인 '2025 글로벌 디자인 잇 어워드(Global Design It Award)'에서' 민둥산 브랜딩 사업'으로 영예의 대상 및 특별상을 수상했다고 14일 밝혔다.

정선군, ‘민둥산 브랜딩 사업’ 2025 글로벌 디자인 잇 어워드 대상·특별상 수상 정선군(군수 최승준)은 지난 12일 서울 반포한강공원 채빛섬 애니버셔리 1층에서 대한민국의 대표적인 디자인 시상식인 '2025 글로벌 디자인 잇 어워드(Global Design It Award)'에서' 민둥산 브랜딩 사업'으로 영예의 대상 및 특별상을 수상하고 있다. 정선군 제공
AD

(사)한국디자인산업연합회가 주최하는 '글로벌 디자인 잇 어워드'는 2011년부터 대한민국의 수많은 디자이너와 기업, 지자체의 우수한 디자인 프로젝트를 발굴해 시상해 온 권위 있는 상이다. 디자인 산업을 대표하는 전문가들의 엄정한 심사를 통해 창의성과 실용성, 사회적 기여도 등을 종합적으로 평가했다.


이번에 대상 및 특별상을 수상한 '민둥산 브랜딩 사업'은 전국 최고의 억새 군락지로 손꼽히는 민둥산의 정체성을 현대적인 감각으로 재해석했다는 점에서 높은 평가를 받았다.


'민둥산 브랜딩 사업'은 민둥산 고유의 붉은 흙빛인 '테라로사'를 핵심 색상으로 개발하고 이를 안내판, 굿즈, 홍보물 등 다양한 관광 접점에 일관성 있게 적용했다. 특히 인위적인 시설물 설치를 지양하고 자연경관과 조화를 이루는 디자인을 통해, 방문객들에게 깊은 인상을 남기고 '가고 싶은 정선'의 이미지를 효과적으로 전달했다는 호평을 받았다.


이번 수상을 계기로 민둥산을 단순한 자연 명소를 넘어, 디자인과 스토리가 있는 관광의 거점으로 육성할 계획이다.


지금 뜨는 뉴스

AD

신원선 관광과장은 "이번 대상 및 특별상 수상은 정선군이 가진 천혜의 자연자원에 우수한 디자인 경쟁력을 더해 만들어낸 값진 성과"라며 "앞으로도 지역 고유의 특색을 살린 공공디자인을 통해 정선의 브랜드 가치를 세계적으로 높여 나가겠다"고 밝혔다.




정선=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

AD
AD

이시각 HOT 뉴스

당신이 궁금할 이슈 콘텐츠

AD

맞춤콘텐츠

AD

실시간 핫이슈

AD

놓칠 수 없는 이슈 픽

기획
소종섭의 시사쇼
  • 25.12.0607:30
    한국인 참전자 사망 확인된 '국제의용군'…어떤 조직일까
    한국인 참전자 사망 확인된 '국제의용군'…어떤 조직일까

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트■ 연출 : 이미리 PD■ 출연 : 이현우 기자 우크라이나 전쟁에 참전했다가 사망한 한국인의 장례식이 최근 우크라이나 키이우에서 열린 가운데, 우리 정부도 해당 사실을 공식 확인했다. 우크라이나와 러시아 매체 등에서 우크라이나 측 국제의용군에 참여한 한국인이 존재하고 사망자도 발생했다는 보도가 그간 이어져 왔지만, 정부가 이를 공식적으로 확

  • 25.12.0513:09
    김용태 "이대로라면 지방선거 못 치러, 서울·부산도 어려워"
    김용태 "이대로라면 지방선거 못 치러, 서울·부산도 어려워"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 박수민 PD■ 출연 : 김용태 국민의힘 의원(12월 4일) "계엄 1년, 거대 두 정당 적대적 공생하고 있어""장동혁 변화 임계점은 1월 중순. 출마자들 가만있지 않을 것""당원 게시판 논란 조사, 장동혁 대표가 철회해야""100% 국민경선으로 지방선거 후보 뽑자" 소종섭 : 김 의원님, 바쁘신데 나와주셔서 고맙습니다. 김용태 :

  • 25.12.0415:35
    강전애x김준일 "장동혁, 이대로면 대표 수명 얼마 안 남아"
    강전애x김준일 "장동혁, 이대로면 대표 수명 얼마 안 남아"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 이경도 PD■ 출연 : 강전애 전 국민의힘 대변인, 김준일 시사평론가(12월 3일) 소종섭 : 국민의힘에서 계엄 1년 맞이해서 메시지들이 나왔는데 국민이 보기에는 좀 헷갈릴 것 같아요. 장동혁 대표는 계엄은 의회 폭거에 맞서기 위한 것이었다고 계엄을 옹호하는 듯한 메시지를 냈습니다. 반면 송원석 원내대표는 진심으로

  • 25.12.0309:48
    조응천 "국힘 이해 안 가, 민주당 분화 중"
    조응천 "국힘 이해 안 가, 민주당 분화 중"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 이미리 PD■ 출연 : 조응천 전 국회의원(12월 1일) 소종섭 : 오늘은 조응천 전 국회의원 모시고 여러 가지 이슈에 대해서 솔직 토크 진행하겠습니다. 조 의원님, 바쁘신데 나와주셔서 고맙습니다. 요즘 어떻게 지내시나요? 조응천 : 지금 기득권 양당들이 매일매일 벌이는 저 기행들을 보면 무척 힘들어요. 지켜보는 것

  • 25.11.2709:34
    윤희석 "'당원게시판' 징계하면 핵버튼 누른 것"
    윤희석 "'당원게시판' 징계하면 핵버튼 누른 것"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 이경도 PD■ 출연 : 윤희석 전 국민의힘 대변인(11월 24일) 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'에 출연한 윤희석 전 국민의힘 대변인은 "장동혁 대표의 메시지는 호소력에 한계가 분명해 변화가 필요하다"고 진단했다. 또한 "이대로라면 연말 연초에 내부에서 장 대표에 대한 문제제기가 불거질 것"이라고 내다봤다. 한동훈 전

이시각 랭킹 뉴스

11:00 기준

다양한 채널에서 아시아경제를 만나보세요!

위로가기

공유하기

닫기