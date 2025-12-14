본문 바로가기
"찾으시는 상품 있으면 말씀해주세요" 입사하고 싶은 기업 1위에 이 회사

김은하기자

입력2025.12.14 11:32

수정2025.12.14 11:40

CJ올리브영, 가장 입사하고 싶은 기업 1위
연봉·브랜드·글로벌 전망이 인기 비결로 분석

구직자와 직장인이 가장 일하고 싶은 기업으로 CJ올리브영이 꼽혔다.


진학사 캐치가 구직자와 직장인 3079명을 대상으로 실시한 '올해의 기업' 조사에서 전체 응답자의 20%가 입사 희망 의사를 밝혔다. 지난해 3위에서 두 계단 상승한 기록이다.

"찾으시는 상품 있으면 말씀해주세요" 입사하고 싶은 기업 1위에 이 회사 서울 시내에서 영업중인 CJ올리브영. 사진=강진형 기자aymsdream@
조사 관계자는 "K-뷰티 열풍과 매출 성장, 내년 미국 진출 계획 등 글로벌 경쟁력 강화가 긍정적 영향을 준 것으로 분석된다"고 전했다.


뒤를 이어 SK하이닉스가 15%로 2위를 차지했으며, 네이버(8%)가 3위, 현대자동차와 삼성전자(각 7%)가 공동 4위, CJ제일제당(5%)이 6위에 올랐다. 카카오페이와 아모레퍼시픽은 공동 7위, 삼성바이오로직스와 한화에어로스페이스는 각각 9위와 10위로 톱10에 포함됐다.


구직자들이 회사를 선택할 때 가장 중시하는 요소는 '연봉 및 보상'으로 응답자의 48%가 꼽았다. 이어 브랜드 인지도(21%), 전공·관심 분야 적합성(11%), 워라밸(10%), 조직 문화·분위기(5%), 고용 안정성(4%), 사회적 가치·ESG(1%) 순으로 나타났다.


산업별로 보면, 전통 강세를 이어온 반도체·디스플레이 업종이 38%로 가장 주목받았으며, K-뷰티의 성장세로 뷰티·코스메틱이 10%, 방산·우주 분야가 9%로 뒤를 이었다. 이러한 흐름은 기업 선호도 조사에서도 반영돼, CJ올리브영과 아모레퍼시픽이 뷰티 업계의 대표 기업으로 입지를 확인했다.


캐치 관계자는 "Z세대와 취업 준비생을 중심으로 K-뷰티 기업에 대한 관심이 크게 늘었다"며 "글로벌 확장과 매출 성장, 브랜드 경쟁력이 구직자들의 선택에 큰 영향을 미친 것으로 보인다"고 설명했다.




김은하 기자 galaxy656574@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

