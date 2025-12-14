경기도, 25개 시군 농어민에 '기회소득' 750억원 지급

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

경기도가 15일부터 도내 25개 시군의 농어민 19만3000명에게 '농어민 기회소득' 750억원을 지역화폐로 지급한다. 경기도는 앞서 올해 상반기 609억원을 지급했다.

'농어민 기회소득'은 농어업의 사회적 가치를 인정하고, 정당한 소득 보상을 통해 지속 가능한 농어촌을 만들기 위한 경기도의 대표적인 농어민 지원 정책이다. 도내 농어업경영체에 등록된 농어민 개인에게 월 5만~15만 원, 연간 최대 60만~180만 원을 지역화폐로 지원한다.

경기도는 대상자 심사를 마친 뒤 15일 용인시를 시작으로 도내 25개 시군에서 지역화폐로 지급하며, 시군별 지급 일정은 해당 지역 읍·면·동 행정복지센터에서 확인할 수 있다.

농어민 기회소득 안내 포스터

앞서 경기도는 지난해 9개 시군을 대상으로 '농어민 기회소득 시범사업'을 추진했다. 해당 시군의 참여자를 대상으로 실시한 만족도 조사 결과 응답자의 86%가 사업에 대해 긍정적으로 평가했다.





이문무 경기도 농업정책과장은 "농어민 기회소득은 단순한 지원이 아니라, 농어촌이 우리 사회에 기여해 온 가치를 정당하게 인정하고 보답하는 정책"이라며 "많은 농어민이 이번 지원을 통해 실제로 생활의 안정을 느끼고, 희망을 얻길 바란다"고 말했다.





이영규 기자 fortune@asiae.co.kr

