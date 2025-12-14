본문 바로가기
"프롤로그전 보러오세요" … 창원조각비엔날레 첫 문을 열다

영남취재본부 송종구기자

입력2025.12.14 09:58

창원의 도시적 맥락과 국내외 작가들의
동시대적 해석이 만나는 실험적 무대

경남 창원특례시는 창원문화재단이 오는 28일까지 2026 창원조각비엔날레 프롤로그展 '레조넌스 튜닝 : 공명장을 위한 서곡'을 전시하고 있다고 14일 밝혔다.

"프롤로그전 보러오세요" … 창원조각비엔날레 첫 문을 열다 창원조각비엔날레, 첫 문을 여는‘프롤로그전’ 개막.
이번 프롤로그전은 2026 본 전시에서 펼쳐질 예술적 방향성을 사전에 조율하고 실험하는 자리로, 창원이라는 도시가 지닌 역사·공간·산업의 결을 국내외 작가들의 감각적 해석과 접목해 새로운 공명(resonance)을 만들어내는 데 초점을 둔다.


전시는 조각 및 미디어아트 등 총 25점의 작품으로 구성되며, 참여 작가들은 이를 통해 본전시로 이어지는 창작 과정의 출발점을 제시한다. 특히, 창원의 역사·문화·기억 키워드를 지도 위에 정리한 '창원조각비엔날레 아틀라스'가 선보여 지역적 서사와 전시의 맥락을 더욱 강화한다.


장금용 창원특례시장 권한대행은 "이번 전시가 시민이 예술을 더욱 가까이에서 경험하고, 비엔날레가 도시 일상 속에 자연스럽게 스며드는 계기가 되기를 기대한다"면서 "프롤로그전에서 얻은 성과와 피드백을 토대로 2026 본 전시의 완성도를 높여, 국제적 위상을 갖춘 조각비엔날레로 도약시키겠다"고 말했다.




영남취재본부 송종구 기자 jgsong@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

