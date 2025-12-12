"인지능력 안 좋아서"…70대 어머니 때려 숨지게 한 40대 남매 구속

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

증거 인멸 우려에 구속영장 발부

함께 살던 70대 모친을 때려 숨지게 한 혐의를 받는 40대 남매가 구속됐다.

서울남부지법 박찬석 영장전담 부장판사는 12일 존속폭행치사 혐의를 받는 남매에 대한 구속 전 피의자 심문(영장실질심사)을 한 뒤 구속영장을 발부했다.

박 부장판사는 "증거를 인멸할 염려와 도망할 염려가 있다"라고 사유를 밝혔다.

남부지법. 아시아경제DB

이들은 함께 살던 어머니를 폭행해 숨지게 한 혐의로 지난 10일 오후 경찰에 긴급 체포됐다. 숨진 모친의 얼굴과 팔 등 온몸에서 멍 자국이 발견돼 경찰은 검안의 판단 등을 토대로 이들을 체포했다.

이들은 경찰 조사에서 폭행 사실을 인정하면서도 어머니가 사망할 줄 몰랐다는 취지로 진술한 것으로 전해졌다.





피의자 중 아들은 이날 영장실질심사 전 폭행 이유를 묻는 취재진 질문에 "인지 능력이 안 좋아서 그랬다"고 답했다.





한예주 기자 dpwngks@asiae.co.kr

