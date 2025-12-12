혁신당 '내란 사과' 선물에 국힘 '배'로 응수…신경전 벌여

조국혁신당에 '배 선물 세트' 보내
제1야당인 국민의힘과 친여 성향의 조국혁신당이 사과와 배 선물세트를 통해 뼈있는 메시지를 교환하며 신경전을 벌였다.
국민의힘 사무처 노동조합은 12일 조국혁신당에 '배 선물 세트'를 보냈다.
조국혁신당이 지난 9일 사과 선물 세트를 보내며 동봉한 카드에 '내란 사과, 극우 절연! 용기를 기대한다'고 한 것에 대응해 배를 선물한 것이다. 당시 국민의힘은 사과를 반송했다.
국민의힘 사무처 노조는 이날 보도자료를 통해 배 선물 세트에 대해 "입시 비리, 내로남불, 성 비위 문제 등 혁신당과 관련된 고질적인 사안은 '두 배' 이상의 속도를 내서 잘 알아서 처리하길 바란다"고 말했다.
이에 혁신당은 국민의힘이 반송한 사과 및 배 선물 세트와 관련, "국민의힘 위헌 정당'의 명복을 비는 데 사용했다"며 "내란의 완전한 청산이라는 국민의 뜻을 되새기며, 그 뜻을 실천하기 위한 노력을 끝까지 다하겠다"고 응수했다.
한예주 기자 dpwngks@asiae.co.kr
