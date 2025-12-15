본문 바로가기
bar_progress

글자크기 설정

닫기

1년여만에 신용등급 전망 상향된 '넷마블'

유현석기자

입력2025.12.15 06:50

시계아이콘01분 21초 소요
언어변환 숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
뉴스듣기

한기평·한신평 등급전망 '안정적'으로 상향…1년10개월만
증권가도 "넷마블, 내년 전망 '맑음'…신작 출시효과 나올 것"

넷마블의 신용등급 전망이 1년10개월여 만에 상향됐다. 신작 게임이 흥행과 함께 비용 효율화 효과로 재무 건전성이 회복하고 있어서다. 전망도 긍정적이다. 신평사와 증권가는 내년 신작 출시 등으로 실적 개선 추세가 지속할 것이라고 기대했다.

1년여만에 신용등급 전망 상향된 '넷마블' 서울 구로구 넷마블 본사. 강진형 기자aymsdream@
AD

15일 금융투자업계에 따르면 한국기업평가와 한국신용평가는 이달 8일과 11일 넷마블의 무보증사채 등급 전망(Outlook)을 기존 '부정적'에서 '안정적'으로 상향했다. 신용등급은 A+를 유지했다.


한기평과 한신평은 작년 2월 넷마블의 신용등급 전망을 '부정적'으로 평가한 바 있다. 1년10개월여 만에 등급 전망이 상향된 것이다. 당시 한기평은 넷마블의 등급전망을 부정적으로 평가한 사유에 대해 ▲기존 게임 진부화 및 신작 부진 등으로 수익성 저하추세 ▲영업현금흐름 저하, 투자지출 등으로 빠르게 확대된 차입부담 ▲단기간 내 유의미한 수익성 개선 및 차입부담 축소 여력 제한 등으로 꼽았다.


한기평과 한신평이 등급전망을 상향한 이유 중 하나는 신작 흥행이다. 'RF 온라인 넥스트', '세븐나이츠 리버스', '뱀피르' 출시효과 및 작년 출시 게임들의 흥행 지속으로 매출이 개선세를 이어갔기 때문이다. 넷마블은 2022~2023년 적자를 기록한 후 작년 흑자로 전환했다. 올해 3분기 누적 연결기준 매출액은 2조375억원으로 전년 동기 대비 1.1% 증가했다. 영업이익도 2417억원으로 34% 늘었다.


여기에 재무구조도 개선도 긍정적 요인 중 하나다. 올해 9월말 기준 넷마블의 순차입금은 7127억원으로 작년 말 대비 2888억원 감소했다. 이로 인해 부채비율 작년말 49.4%에서 올해 3분기 46.2%로 차입금 의존도도 20.7%에서 17.8%로 낮아졌다.


1년여만에 신용등급 전망 상향된 '넷마블' 넷마블 주요 재무요약. 한기평

한신평은 "해외 게임사 및 코웨이 지분 인수와 사옥 건설 등으로 재무부담이 확대된 바 있다"며 "보유 중인 하이브 지분 일부 매각과 회복된 영업창출현금흐름 등을 통해 차입규모를 감축했다"고 설명했다.


또한 앞으로 있을 자금 소요에도 재무 안전성을 지킬 수 있을 것으로 기대했다. 넷마블은 신사옥 건설 공사비와 소셜 카지노 전문 게임사 '스핀엑스' 잔여 인수 대금 지급 등 총 3650억원 규모의 자금지출이 예정됐다.


한기평은 "2024년 이후 영업현금창출력 회복과 하이브 지분 등 투자주식 매각 효과로 차입 부담이 완화되고 있다"며 "내년에도 신작 출시 효과와 지속적인 비용감축 기조 등을 감안 시 개선된 수익성을 기반으로 현 수준의 재무안정성 유지가 가능할 것"이라고 내다봤다.


증권가도 넷마블의 실적 개선이 지속될 것으로 예상했다. 스톤에이지 키우기, 나 혼자만 레벨업 : KARMA, 일곱개의 대죄 : Origin 등 지속해서 신작 출시가 예정됐기 때문이다. 에프앤가이드에 따르면 증권사들이 전망한 내년 넷마블의 매출액과 영업이익은 3조117억원과 4115억원이다. 전년 대비 각각 7.84%, 18.55% 증가다.


지금 뜨는 뉴스

AD

이종원 BNK투자증권 연구원은 "3분기 '뱀피르'를 시작으로 내년까지 총 5~7개의 신작 출시가 예정됐다"며 "신작 출시 및 자체 지식재산권(IP) 활용 및 결제 시스템의 경제 효율화를 통해 내년에도 수익성이 지속 개선될 것으로 전망한다"고 말했다.




유현석 기자 guspower@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

AD
AD

이시각 HOT 뉴스

당신이 궁금할 이슈 콘텐츠

AD

맞춤콘텐츠

AD

실시간 핫이슈

AD

놓칠 수 없는 이슈 픽

기획
소종섭의 시사쇼
  • 25.12.0607:30
    한국인 참전자 사망 확인된 '국제의용군'…어떤 조직일까
    한국인 참전자 사망 확인된 '국제의용군'…어떤 조직일까

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트■ 연출 : 이미리 PD■ 출연 : 이현우 기자 우크라이나 전쟁에 참전했다가 사망한 한국인의 장례식이 최근 우크라이나 키이우에서 열린 가운데, 우리 정부도 해당 사실을 공식 확인했다. 우크라이나와 러시아 매체 등에서 우크라이나 측 국제의용군에 참여한 한국인이 존재하고 사망자도 발생했다는 보도가 그간 이어져 왔지만, 정부가 이를 공식적으로 확

  • 25.12.0513:09
    김용태 "이대로라면 지방선거 못 치러, 서울·부산도 어려워"
    김용태 "이대로라면 지방선거 못 치러, 서울·부산도 어려워"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 박수민 PD■ 출연 : 김용태 국민의힘 의원(12월 4일) "계엄 1년, 거대 두 정당 적대적 공생하고 있어""장동혁 변화 임계점은 1월 중순. 출마자들 가만있지 않을 것""당원 게시판 논란 조사, 장동혁 대표가 철회해야""100% 국민경선으로 지방선거 후보 뽑자" 소종섭 : 김 의원님, 바쁘신데 나와주셔서 고맙습니다. 김용태 :

  • 25.12.0415:35
    강전애x김준일 "장동혁, 이대로면 대표 수명 얼마 안 남아"
    강전애x김준일 "장동혁, 이대로면 대표 수명 얼마 안 남아"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 이경도 PD■ 출연 : 강전애 전 국민의힘 대변인, 김준일 시사평론가(12월 3일) 소종섭 : 국민의힘에서 계엄 1년 맞이해서 메시지들이 나왔는데 국민이 보기에는 좀 헷갈릴 것 같아요. 장동혁 대표는 계엄은 의회 폭거에 맞서기 위한 것이었다고 계엄을 옹호하는 듯한 메시지를 냈습니다. 반면 송원석 원내대표는 진심으로

  • 25.12.0309:48
    조응천 "국힘 이해 안 가, 민주당 분화 중"
    조응천 "국힘 이해 안 가, 민주당 분화 중"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 이미리 PD■ 출연 : 조응천 전 국회의원(12월 1일) 소종섭 : 오늘은 조응천 전 국회의원 모시고 여러 가지 이슈에 대해서 솔직 토크 진행하겠습니다. 조 의원님, 바쁘신데 나와주셔서 고맙습니다. 요즘 어떻게 지내시나요? 조응천 : 지금 기득권 양당들이 매일매일 벌이는 저 기행들을 보면 무척 힘들어요. 지켜보는 것

  • 25.11.2709:34
    윤희석 "'당원게시판' 징계하면 핵버튼 누른 것"
    윤희석 "'당원게시판' 징계하면 핵버튼 누른 것"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 이경도 PD■ 출연 : 윤희석 전 국민의힘 대변인(11월 24일) 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'에 출연한 윤희석 전 국민의힘 대변인은 "장동혁 대표의 메시지는 호소력에 한계가 분명해 변화가 필요하다"고 진단했다. 또한 "이대로라면 연말 연초에 내부에서 장 대표에 대한 문제제기가 불거질 것"이라고 내다봤다. 한동훈 전

이시각 랭킹 뉴스

02:00 기준

다양한 채널에서 아시아경제를 만나보세요!

위로가기

공유하기

닫기