'스코어보다 안전 퍼스트'…겨울철 라운드

방한용품 체온 유지, 스트레칭 부상 방지

윈터룰 적용 위험한 장소 플레이 금지

스윙 작게, 딱딱한 코스 고려 비거리 계산

주말골퍼들이 싫어하는 시기다. 라운드를 하기 어려운 겨울이다. 아직 필드에 나설 수 있지만 언제 갑자기 혹한이 몰아닥칠지 모른다. 겨울철에 필드를 밟기 위해선 철저한 준비가 필요하다.

국내 골프장은 산악지형에 위치했다. 그만큼 더 춥다. 잘못하다간 큰 부상을 당할 수 있다. 우선 안전이 제일이다. 추위는 근육을 긴장시킨다. 부상 위험도 커진다. 워밍업은 충분히 한다. 가능하면 골프장에 일찍 도착해 드라이빙레인지를 활용한다. 짧은 클럽으로 가볍게 시동을 건 뒤 긴 클럽으로 스윙의 강도를 높인다. 실전에서 순간적으로 힘이 들어가는 근육 부상을 예방할 수 있다.

라운드 도중에도 스트레칭이 보약이다. 빠른 걸음으로 이동하면서 체온을 지키는 동시에 수시로 스트레칭을 해 몸의 유연성을 높인다. 초반 2~3개 홀은 카트에 탑승하는 대신 걸으면 좋다. 경직된 근육도 풀리고 몸도 데워진다.

겨울철 라운드에서 가장 중요한 것은 체온 유지다. AFP연합뉴스

보온도 중요하다. 두꺼운 스웨터나 점퍼를 껴입으면 스윙에 방해가 된다. 옷을 겹쳐 입는다. 내의에 목폴라, 플리스 소재, 마지막으로 바람막이, 패딩 베스트 순이다. 혹한기에는 방풍웨어로 마무리한다.

털모자와 겨울철 보온장갑, 넥워머 등 소품들은 아예 골프백에 넣어둔다. 핫팩을 허리 양쪽 벨트에 2개를 끼워 넣으면 라운드 내내 '난로 효과'를 얻을 수 있다. 음주는 금물이다. 오히려 체온을 떨어뜨린다.

겨울 골프 도중 낙상 사고가 잦은 장소는 계단이나 카트 도로 등이다. 서둘러 이동하다가 미끄러지는 사고가 심심치 않게 발생한다. 급하다고 뛰거나 하는 행동은 자제해야 한다. 골프화 역시 스파이크리스 제품은 피하는 게 좋다.

윈터룰을 적용한다. 공에 흙이 묻거나 디벗, 벙커 발자국에 들어가는 등 정상적인 플레이를 할 수 없는 경우 '무벌타 드롭'을 허용한다. 얼어붙은 곳이나 워터해저드 근처 경사지에서 샷을 하는 건 위험하다. 연못이 얼어 있더라도 출입은 절대 금지다.

스윙은 평소보다 간결하게 한다. 미스샷을 줄이고 부상을 방지하는 효과가 있다. 잔디가 얼어 있어 런이 증가하기 때문에 4분의 3 스윙으로도 충분히 거리를 확보할 수 있다.

페어웨이에서는 쓸어치는 스윙을 한다. 자칫 언 땅을 찍어 치다가 부상을 입는다. 쇼트게임 역시 띄우기보다는 피칭웨지 등으로 굴려서 런을 활용하는 게 현명하다. 그린에서는 라이를 덜 보고 강하게 스트로크한다.





컬러공을 넉넉하게 준비한다. 갑자기 눈이 오면 흰색공은 정확하게 보이지 않는다. 컬러공은 시인성이 뛰어난 찾기가 쉽다. 형광색이면 더 밝게 보인다. 컬러공은 러프나 해저드, 아웃오브바운즈(OB) 지역에서도 눈에 띈다.





