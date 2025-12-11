'하늘 소방대' 떴다… 영덕군, AI드론으로 스마트 산불 감시·대응 눈앞

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

국내 첫 자자체 전역 드론 감시체계… 스마트 안전도시 선도

산불, 더 이상 운에 맡기지 않는다. 산불의 속도를 이길 유일한 방법은 더 빠른 감지다.

경북 영덕군은 신속하고 효과적인 산불 감시와 대응을 위해 지난 10일 청사 제1회의실에서 '무인 자율 이동체 도입과 AI 드론 관제시스템 구축 용역 완료보고회'를 개최했다.

영덕군 무인 자율 이동체 도입과 AI드론 관제시스템 구축 용역 완료보고회. 영덕군 제공

AD

이날 보고회에는 군 관계 공무원을 비롯해 경북도 산불재난대응팀, 영덕소방서, 울진해양경찰서 관계자 20여명이 참석해 산불 예방과 신속 대응을 위한 첨단 ICT 기술 도입 결과에 대한 보고를 공유했다.

이번 사업은 영덕군 전역에 15대의 무인 자율 이동체(드론스테이션)를 구축하고 AI 기반 통합관제시스템으로 일괄 자동 운영할 수 있는 체계를 구축함으로써 산불 감시·대응의 효율성을 획기적으로 높이게 된다.

특히 영덕군은 이번 사업으로 국내 최초의 지자체 전역 드론 감시체계를 구축하게 되며, 이는 세계적으로도 유사사례가 거의 없을 만큼 선도적인 방재 시스템으로 여겨진다.

이를 위해 영덕군은 특별교부세 12억원을 투입해 올해 8월부터 12월까지 4개월간 용역을 진행했으며, 그 결과 스케줄 비행, 경로 비행, 실시간 모니터링, 데이터 관리, AI 분석까지 전 과정을 완전히 자동화한 최신 기술 '드론워크' 솔루션을 적용하게 됐다.





AD

이를 통해 영덕군은 산불 예방뿐만 아니라 △해수욕장·유원지 인명구조 지원 △대규모 행사 시 안전사고 예방 △불법 투기·불법 주정차 단속 △야간 등하교 학생 안전 감시 △ 실종자 수색 등 다양한 공공안전 분야에도 활용해 첨단 기술이 적용된 스마트 안전 도시를 구축한다는 계획이다.





영남취재본부 김철우 기자 sooro97@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>