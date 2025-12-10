용인시, '한국 ESG대상'서 지자체 부문 '대상' 수상

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

이상일 시장 "ESG 행정 강화해 도시 경쟁력 높일 것"

경기도 용인시는 10일 국회도서관 대강당에서 열린 '제3회 한국ESG대상' 시상식에서 지방자치단체 ESG 부문 대상을 받았다고 이날 밝혔다.

이상일 용인시장(오른쪽)이 10일 국회도서관에서 열린 '제3회 한국ESG대상'에서 지방자치단체 ESG부문 대상을 수상하고 있다. 용인시 제공

이 상은 한국ESG학회가 전국 지방자치단체와 공공·민간 기업을 대상으로 환경(Environmental), 사회(Social), 거버넌스(Governance) 관련 성과를 종합적으로 평가해 우수기관을 선정하는 ESG 분야의 대표적인 상이다.

시는 환경·사회·거버넌스 전 영역에서 균형 있는 성과를 거둔 지자체로 평가받아 대상을 받았다.

환경 분야에서는 '2050 탄소중립' 실현을 위해 13개 부문 177개 세부 과제를 수립해 체계적인 탄소배출 감축 노력을 지속한 점이 높은 평가를 받았다.

시는 2018년 기준 632만t인 온실가스 배출량을 2050년까지 40% 줄이기 위해 건물·교통·폐기물·산업 등 전 분야에 걸친 감축 대책을 추진하고 있다. 전기차 1만8000여 대와 수소차 733대를 보급하는 등 친환경 교통 인프라 확충에도 속도를 내고 있다.

에버랜드와의 협약을 통해 일회용 컵 사용량을 80% 이상 줄이고, 청사 내 일회용품 반입을 제한하는 등 생활 속 탄소중립 실천 확산에도 앞장서고 있다. 이상일 용인시장의 경우 2022년 7월 취임 직후부터 시장실 전구의 절반을 뽑는 등 탄소배출 노력을 솔선수범하고 있다.

사회 분야에서는 생애주기별 맞춤 복지정책 강화와 인공지능(AI) 기반 돌봄체계 구축 등 시민 삶의 질을 높이는 정책이 호평을 받았다.

시는 노인·청년·여성 등 대상별 복지 지원을 확대하고, 스마트경로당 66곳 조성, AI 실버케어 순이, AI 말벗 서비스 등 디지털 돌봄서비스를 강화했다. 아동·청소년의 안전·교육·문화 인프라 확충, 노인 일자리 6190개 마련 등 사회적 가치 실현 노력도 높은 평가를 받았다.

거버넌스 분야에서는 민선 8기 이상일 시장 공약 이행률 85%, 갈등 진단 체계 구축, 국민행복민원실 재인증(2025~2028,) 모바일 전자고지 도입을 통한 연간 예산 2651만원 절감 등 투명하고 효율적인 행정혁신 성과가 인정받았다.





이 시장은 "탄소중립과 순환경제를 목표로 한 용인시의 ESG 관련 정책들이 평가를 받아 보람을 느낀다"며 "앞으로도 ESG를 늘 염두에 두고 정책을 개발하고 시행해서 도시의 미래경쟁력을 키워나가겠다"고 말했다.





정두환 기자 dhjung69@asiae.co.kr

