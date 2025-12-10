용인·성남·수원·화성시, 경기남부광역철도 최종보고회 개최

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

B/C값 1.2…138만명 수혜 기대

"제5차 국가철도망 구축계획 반영돼야"

용인·성남·수원·화성 등 경기도 4개 지방자치단체는 10일 수원시청 재난상황실 회의실에서 '경기남부광역철도' 사전타당성 조사용역 최종보고회를 개최했다고 이날 밝혔다.

용인 성남 수원 화성 등 4개 지자체가 공동 추진 중인 '경기남부광역철도' 구상안.

보고회에서 이들 시는 경기남부광역철도를 제5차 국가철도망 구축계획에 반영하기 위한 추가 활동 방안과 향후 계획을 논의했다.

경기남부광역철도는 4개 시가 서울지하철 2·9호선 종합운동장역에서 수서역을 거쳐 성남 판교, 용인 신봉·성복, 수원 광교, 화성 봉담을 연결하는 50.7㎞의 광역철도 신설 사업이다.

용역 결과 철도 신설에는 5조2750억원, 운영비는 624억원이 들 것으로 추정됐다.

앞서 이들 지자체가 2023년 7월 공동 발주한 타당성 조사 용역에서 이 철도는 비용 대비 편익(B/C) 값이 1.2로 나와 경제성이 높은 것으로 나타남에 따라 국토교통부의 제5차 국가철도망 구축계획에 반영해 달라고 요청한 상태다.

지자체들은 이 철도가 개통되면 4개 도시 138만 명의 시민이 혜택을 볼 것으로 예상한다. 출퇴근 시간대 차량정체가 심각한 경부고속도로·용인서울고속도로의 교통 혼잡을 완화하고, 주민들의 서울 강남권 접근성도 개선될 것으로 보인다.

특히 용인시의 경우 철도가 신설되면 '동백~신봉선' 신설에도 긍정적인 영향을 미칠 것으로 기대한다. 동백~신봉선은 성복역(신분당선), 구성역(GTX-A·수인분당선), 동백역(경전철) 등 주요 환승지를 잇는 14.7㎞의 노선의 철도다.





이상일 용인시장은 "수혜인구가 약 138만명이나 되는 경기남부광역철도가 제5차 국가철도망 구축계획에 반영되기를 바란다"고 말했다.





정두환 기자 dhjung69@asiae.co.kr

