베트남서 또 한국인 사망…고급 빌라서 5일간 방치된 채 발견

'가방 시신 사건' 이어 한 달 새 두 번째

타살 위장 가능성·조직범죄 연루 추적

베트남 호찌민에서 한국인 남성이 숨진 채 발견되는 사건이 또다시 발생했다. 불과 한 달 전 일어난 한국인 사망 사건에 이어 연속적으로 강력 범죄가 확인되면서 현지 당국이 수사 강도를 높이고 있다.

현지 언론에서 보도한 사건 현장의 모습. Thanh Nien

8일 외교부와 현지 언론에 따르면 지난 7일(현지시간) 호찌민시의 한 고급 빌라에서 한국인 남성 A씨가 숨진 채 발견됐다. A씨는 자택 내 샤워 부스 안에서 발견됐으며 사망 시점은 약 5일 전으로 추정된다.

경찰은 단순 변사 가능성보다 타살 후 자살로 위장했을 가능성에 무게를 두고 있다. A씨의 최근 행적과 대인 관계, 금전 거래 내역 등을 중심으로 수사를 확대하는 동시에 조직폭력배 또는 국제 범죄조직 연루 여부도 배제하지 않고 다각도로 조사 중이다.

외교부는 "주호치민총영사관이 사건 인지 직후부터 현지 공안에 신속하고 철저한 수사를 요청했다"며 "유족에게 사망한 사실을 통보하고 장례 절차 등을 설명하는 등 필요한 영사 조력을 제공하고 있다"고 말했다. 다만 "현지에서 수사가 진행 중인 사안으로 구체적인 내용을 밝히기는 어렵다"고 선을 그었다.

이번 사건은 지난달 발생한 이른바 '가방 시신 사건' 이후 한 달 만에 벌어진 두 번째 한국인 사망 사례다. 지난달 23일 호찌민 주택가에서는 30대 한국인 남성이 대형 여행 가방 안에서 숨진 채 발견됐으며 현지 경찰은 한국인 용의자 2명을 검거했다. 이 가운데 20대 남성 B씨는 경북 지역에서 활동하던 조직폭력배 출신으로 드러났다.

당시 피해 남성은 캄보디아·베트남 일대 '웬치(캄보디아 범죄지역)'에서 스캠 조직과 연계된 범죄에 관여해온 것으로 파악됐다. 경찰은 사이버도박 자금 문제 등 금전적 갈등이 범행으로 이어졌을 가능성을 유력하게 보고 있다.





한국인을 겨냥한 강력 사건이 잇따르자 한국 정부는 재외국민 안전 대책을 보강하고 호치민 공안과의 공조 체계를 강화하는 방안을 검토하고 있는 것으로 알려졌다.





박은서 인턴기자 rloseo8@asiae.co.kr

