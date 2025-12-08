무면허로 연속 뺑소니·사망사고 낸 50대 긴급체포

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

AD

운전면허도 없이 차를 몰다 다른 차량과 보행자를 치고 달아난 50대 남성이 검거됐다.

경남 사천경찰서는 50대 남성 A 씨를 특정범죄가중처벌법상 도주 치사상 및 도로교통법상 무면허운전과 사고 후 미조치 등의 혐의로 긴급체포했다고 8일 밝혔다.

경찰에 따르면 A 씨는 이날 오전 6시 35분께 사천시 삼천포중앙시장 인근 교차로에서 승용차를 몰다 인근을 주행하던 다른 승용차를 들이받았다.

사고 직후 도주하던 A 씨는 횡단보도를 건너던 80대 여성을 조수석 사이드미러로 치고 재차 달아났다.

이 사고로 30대 승용차 운전자는 경상을 입었고 80대 여성 보행자는 크게 다쳐 병원으로 옮겨졌으나 끝내 숨졌다.

잇따른 사고 후 A 씨는 자신이 몰던 차량을 삼천포항 인근 인적이 드문 곳에 버려둔 것으로 전해졌다.

경찰은 폐쇄회로(CC)TV 영상 분석 등을 통해 이날 오전 8시 30분께 A 씨의 거주지이자 그가 일하는 가게에서 A 씨를 긴급체포했다.

A 씨는 무면허 상태로 차량을 운전한 것으로 확인됐으며 음주 수치가 측정되지 않아 음주운전 혐의는 적용되지 않았다.





AD

경찰은 A 씨를 상대로 정확한 사고 경위를 조사 중이다.





영남취재본부 이세령 기자 ryeong@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>