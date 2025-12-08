82세 포르셰 회장, '20세 연하' 철강 명문가 여친과 네 번째 결혼

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

귀족 출신 62세 여친과 비공개 혼례

독일 럭셔리 스포츠카 브랜드 포르셰의 수장 볼프강 포르셰(82)가 네 번째 결혼식을 올렸다. 상대는 독일 철강 명문 '티센 가문' 출신의 가브리엘라 추라이닝겐(62)으로 두 사람의 결혼이 재계의 관심을 끌고 있다.

볼프강 포르셰 회장. EPA연합뉴스

AD

7일(현지시간) 독일 dpa통신 등 외신에 따르면 볼프강 포르셰 회장은 최근 오스트리아 잘츠부르크에서 가브리엘라 추라이닝겐과 비공개로 결혼식을 올렸다. 포르셰 측은 "신혼부부의 사생활을 존중해 추가적인 문의는 자제해달라"며 조심스러운 입장을 밝혔다.

포르셰 회장은 1970년 첫 결혼 이후 세 차례 결혼과 이혼 과정을 거쳤으며 이번 결혼은 포르셰 회장이 2023년 세 번째 배우자 클라우디아와 이혼한 뒤 2년 만이다. 당시 그는 클라우디아의 치매 진단과 이후 성격 변화 등을 이유로 이혼 절차를 밟은 바 있다.

네 번째 배우자인 추라이닝겐은 옛 귀족으로 현재 독일 최대 철강업체 티센크루프의 뿌리가 된 티센 가문 출신이다.





AD

볼프강 포르셰는 포르셰 창업자 페르디난트 포르셰(1875~1951)의 손자로 2007년부터 포르셰 감독이사회 의장을 맡아왔다. 포르셰 가문은 사돈 관계인 피에히 가문과 함께 포르셰 지주회사를 통해 독일 최대 자동차 기업 폭스바겐그룹도 지배하며 글로벌 자동차 산업에 막대한 영향력을 행사하고 있다.





박은서 인턴기자 rloseo8@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>