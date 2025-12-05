'학폭 피해 처리 불만' … 둔기 들고 학교 찾아간 30대 학부모 입건

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

AD

자녀의 학교폭력 피해 관련 문제를 학교 측이 제대로 조치하지 않았다며 둔기를 들고 학교에 찾아가 욕설을 한 30대 학부모가 경찰에 불구속 입건됐다.

경남 진주경찰서는 30대 남성 A 씨를 특수협박 혐의로 불구속 입건했다고 5일 밝혔다.

경찰에 따르면 A 씨는 지난 3일 정오께 둔기를 들고 진주의 한 초등학교를 방문해 복도에서 욕설한 혐의를 받는다.

그는 자신의 자녀가 학교폭력을 당했으나 학교 측에서 사안을 제대로 처리하지 않는다고 여겨 이 같은 일을 벌인 것으로 파악됐다.

사건 당시 교사가 불안을 느끼고 경찰에 신고한 것으로 확인됐으며 이 일로 인한 인명피해 등은 없었다.

현재 교육 당국은 A 씨 자녀와 관련한 학교폭력 문제에 대한 사실관계를 확인 중으로 알려졌다.





AD

경찰은 A 씨 등을 상대로 정확한 사건 경위를 조사할 계획이다.





영남취재본부 이세령 기자 ryeong@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>