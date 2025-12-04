"이부진 아들 수능 1개 틀려, 의대 안간대" 강남 학부모들 '술렁'

이부진 호텔신라 사장 아들, 수능 성적 화제
중·고교 전교 최상위권 성적…진학 방향 관심
이부진 호텔신라 사장의 아들이 2026학년도 대학수학능력시험에서 단 한 문제만 틀린 것으로 전해지면서 화제를 모으고 있다.
4일 박선영 진실과화해를위한과거사정리위원회 위원장은 자신의 사회관계망서비스(SNS) 페이스북을 통해 "요즘 이부진 신라호텔 사장이 '난리'다. 아니, 이부진 사장의 아들이 '난리'다"라며 "휘문고 3학년인 이 사장의 아들 임모군이 올해 수능을 1개 틀렸다나? 휘문중학교 다닐 때도 전교 1등을 놓치지 않았더라니"라고 밝혔다.
박 위원장은 이어 "요즘 쫌 산다 하면 돈 좀 있다는 연예인이나 준재벌은 안 되더라도 너나없이 영어유치원부터 시작해 외국으로 보내려고 기를 쓴다"며 "돈이 없나, 인맥이 없나, 세상 부럼 없을 삼성가 상속녀가 아들을 초중고 모두 한국에서 보냈다는 사실에 내가 다 고마울 정도"라고 덧붙였다.
그는 "대학도 국내에서 보낼 거라고 한다"며 "다들 보내고 싶어 하는 의대는 아니고"라고 말했다. 일부 언론에 따르면 이 사장의 아들은 서울대 경영대에 진학하기를 희망하는 것으로 전해졌다.
박 위원장은 "이 사장 덕분에 부서져 내린 우리 교육이 제대로 섰으면 좋겠다"며 "해외 유학파 문제는 겉으로 드러나지 않을 뿐 이미 여러 곳에서 지적되고 있다"고 강조했다. 이어 "우리 아이들도 순수 국내파다. 영어연수 한 번 못 보내준 게 늘 마음에 걸렸는데 이 사장 덕분에 국내 엄마들도 자부심을 갖게 됐다"고 덧붙였다.
이부진 사장의 학구열은 이미 여러 차례 화제가 된 바 있다. 2007년생인 임 군의 학교 발표회에 직접 참석하거나 지역 학부모들과 꾸준히 교류하는 모습으로 관심을 모았다. 임 군의 중학교 진학 시기인 2018년 거주지를 서울 용산구 이태원동에서 강남구 대치동으로 옮기며 당시 임 군의 강남 8학군 진학을 위한 게 아니냐는 분석이 나온 바 있다.
이 사장의 아들 임 군은 경기초등학교를 졸업한 뒤 휘문중을 나와 현재 휘문고 3학년에 재학 중이다. 중·고교 시절 모두 전교 최상위권 성적을 유지하며 강남 학부모들 사이에서는 '엄친아'(엄마 친구 아들)로 통했다. 이번 수능에서도 단 1문제만 오답 처리된 사실이 알려지자 학부모들 사이에서는 임 군의 학습 방식과 향후 진로 선택을 두고 다양한 추측과 분석이 이어지고 있다.
