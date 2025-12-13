본문 바로가기
李 공개 지적한 책갈피 달러 밀반출…야권 "쌍방울 대북송금 수법"

김은하기자

입력2025.12.13 19:15

한동훈 "자기 사건이라 잘 아는 것"
나경원 "프로이트의 말실수"

한동훈 국민의힘 전 대표와 나경원 국민의힘 의원이 이재명 대통령의 '책갈피 달러 밀반출' 발언을 두고 동시에 비판에 나섰다.


두 사람은 대통령이 외화 불법 반출 수법으로 특정 방식을 콕 집어 언급한 배경에 과거 쌍방울 대북송금 사건과의 연관성이 있는 것 아니냐며 공세 수위를 높였다.


한 전 대표는 12일 페이스북을 통해 "어제 이재명 대통령이 책 속에 숨겨서 외화 밀반출 못하게 항공기 탑승자들의 책을 뒤지라고 했다"며 문제를 제기했다. 이어 "일반 국민들 눈에는 신기하고 낯설겠지만, 그것은 이재명 경기지사 방북비용(판결에서 분명히 방북비용이라 했죠)을 쌍방울이 북한에 대신 준 대북송금 사건에서 외화 밀반출했던 방식"이라고 주장했다.

李 공개 지적한 책갈피 달러 밀반출…야권 "쌍방울 대북송금 수법" 한동훈 국민의힘 전 대표와 나경원 국민의힘 의원이 이재명 대통령의 '책갈피 달러 밀반출' 발언을 두고 동시에 비판에 나섰다. 국회사진기자단 제공
한 전 대표는 해당 발언을 두고 "이 대통령은 자기 사건이니 잘 아는 것"이라며 사실상 '자기 고백'에 가깝다고 해석했다. 그러면서 "자기 편 낙하산 보내려고 전 정권에서 임명된 공항공사 사장을 내쫓기 위해 공개 면박을 주는 과정에서, '내가 해봐서 잘 알아' 본능이 발동한 것 같은데, 그거 해본 게 자랑이냐?"라고 반문했다.


논란이 된 발언은 전날 세종컨벤션센터에서 열린 국토교통부 업무보고 자리에서 나왔다. 이 대통령은 이학재 인천국제공항공사 사장에게 외화 불법 반출 단속 실태를 묻는 과정에서 "1만달러 이상은 해외로 가지고 나가지 못하게 돼 있는데, 수만 달러를 100달러짜리로 책갈피처럼 끼워서 나가면 안 걸린다는데 실제 그러냐"고 질문했다. 이후 업무 파악이 부족하다며 공개적으로 질타하기도 했다.


나경원 의원 역시 같은 사안을 두고 비판 대열에 합류했다. 나 의원은 13일 페이스북에서 "어제 이재명 대통령의 인천국제공항공사 업무보고, 참 보기 민망했다"며 "공기업 사장을 세워 놓고 몰아세우는 그 태도, '대통령 놀이'에 심취한 골목대장의 모습 그 이상도 이하도 아니었다"고 지적했다.


나 의원은 특히 대통령이 언급한 밀반출 방식에 주목했다. 그는 "그런데 귀를 의심케 한 건 대통령의 그 기이한 '집착'이었다"며 "수만 달러를 100달러짜리로 책 사이에 끼워서 나가면 안 걸린다던데? 책을 다 뒤져보라?"라고 문제를 제기했다. 이어 "대통령은 왜 하필 그 수많은 밀반출 수법 중에 '책갈피 달러 밀반출'을 콕 집어 그토록 집요하게 물고 늘어졌을까"라고 반문했다.


나 의원은 "2019년 쌍방울 그룹 임직원들이 대북 송금을 위해 달러를 밀반출할 때 썼던 그 수법 아닌가"라며 "'책과 화장품 케이스에 달러를 숨겨라.' 당시 검찰 공소장에 적시된 그 생생한 범죄의 수법이 대통령에게 깊이 각인됐던 모양"이라고 주장했다. 아울러 이를 두고 "단순한 질책이 아닌, 심리학적으로 보면 일종의 '프로이트의 말실수'"라며 "본인의 사법 리스크와 연관된 기억이 무의식 중에 튀어나온 것"이라고 비판했다.




김은하 기자 galaxy656574@asiae.co.kr
