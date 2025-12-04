동의과학대, 부산 RISE AHIA 프로그램 ‘MEDICA 2025’ 해외연수 마무리

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

글로벌 의료·헬스케어 혁신기술 체험



유럽 도시형 항노화 생태계 학습

동의과학대학교(총장 김영도)는 부산시 RISE 사업 프로그램인 AHIA(Anti-aging Healthcare Innovation Academy)를 통해 독일 뒤셀도르프에서 열린 세계 최대 의료기기 박람회 'MEDICA 2025' 참관과 현지 기관 탐방으로 구성된 해외연수를 성공적으로 마쳤다.

동의과학대가 부산 RISE AHIA 프로그램 ‘MEDICA 2025’ 해외연수를 마무리하고 기념촬영하고 있다. 동의과학대 제공

이 연수는 학생들이 글로벌 의료·헬스케어 기술과 산업 생태계를 직접 경험하고, 향후 국내 항노화 산업 및 부산형 도시재생 모델 설계에 필요한 실질적 인사이트를 얻는 데 중점을 뒀다.

지난 11월 15일부터 22일까지 8일간 진행된 연수에는 동의과학대학교 물리치료과 학생을 포함해 부산지역 4개 대학 학생 9명, 교직원, 부산시 바이오헬스과, 부산테크노파크, 부산경제진흥원, 지역 산업체 관계자 등 총 34명이 참여했다. 참가단은 산업·정책·도시·교육이 유기적으로 연결된 유럽형 헬스케어 생태계를 깊이 있게 이해하는 데 집중했다.

연수단은 세계 최대 의료기기 박람회인 MEDICA 2025에서 AI 기반 질병 예측·조기진단 솔루션, 디지털 헬스 플랫폼, 원격 모니터링 시스템, 바이오센서·웨어러블 기기, 항노화·웰니스 제품군, 스마트병원 기술 등 미래 헬스케어 산업을 이끌 혁신 기술을 폭넓게 체험했다.

또 NRW주정부 간담회와 뒤셀도르프 시청 방문을 통해 유럽 도시들이 고령화·건강·산업 문제를 통합적으로 해결하는 전략과 도시 기반 신산업 육성 모델을 학습했다. 뒤셀도르프는 부산과 유사한 도시 문제를 가지고 있으나, 이를 헬스케어 산업 전환의 기회로 삼아 글로벌 기업 유치에 성공한 대표 사례로 꼽힌다. 병원·대학·연구소·스타트업이 도심 곳곳에 밀집한 구조는 '도시가 산업을 설계한다'는 유럽형 모델을 잘 보여줬다.

참가단은 Medienhafen, STARTPLATZ, Alnatura, Oxfam, 쾰른 Media Park 등 주요 현장도 탐방하며 항노화 산업이 의료를 넘어 도시 환경, 건축, 스타트업 문화, 소비 구조 전반으로 확장되는 생태계임을 체감했다.

연수에 참여한 신이서 학생은 "항노화는 단순한 치료 개념이 아니라 도시 분위기와 사람들의 소비습관까지 변화시키는 흐름이라는 것을 직접 느꼈다"고 소감을 전했다.

이번 연수를 총괄한 동의과학대학교 물리치료과 권유정 교수는 "독일은 병원·대학·기업·행정이 유기적으로 연결된 도시형 헬스케어 생태계를 갖추고 있어 학생들이 전공을 넘어 도시와 산업을 함께 바라보는 시각을 키울 수 있었다"며 "이번 경험이 앞으로 부산의 항노화·헬스케어 산업과 지역사회에서 학생들이 어떤 역할을 할지 고민하는 계기가 되었다는 점에서 의미가 크다"고 말했다.





동의과학대학교는 RISE 사업을 기반으로 ▲지역 항노화 전문인력 양성 ▲산업체 연계 교육과정 고도화 ▲글로벌 현장체험 프로그램 운영 ▲지역정주형 청년 인재 육성 등을 추진하고 있다. 이번 MEDICA 해외연수는 산업과 도시를 직접 보고 배우는 '경험 기반 혁신교육'의 대표 사례로, 대학은 앞으로도 산업·도시·교육을 연결한 RISE 기반 혁신 프로그램을 확대해 지역과 함께 성장하는 미래형 인재 양성에 속도를 낼 계획이다.





영남취재본부 조충현 기자 jchyoung@asiae.co.kr

