이찬진 금감원장 "쿠팡페이 결제정보 유출 의심되면 즉시 검사전환"

금감원, 2일 쿠팡페이에 1주일 조사 예고통지

현재 금감원은 쿠팡페이 조사권한만 주어져

"금감원도 합동조사단 들어가 쿠팡 살펴야"

이찬진 금융감독원장은 3일 쿠팡페이 현장점검에서 결제정보 유출 정황이 확인되는 즉시 검사로 전환하겠다고 밝혔다. 금감원이 합동조사단에 들어가 쿠팡페이는 물론 쿠팡까지 함께 살펴봐야 한다고 강조했다.

이찬진 금융감독원장(왼쪽)과 송경희 개인정보보호위원장이 3일 국회 정무위원회에서 열린 쿠팡 개인정보 유출 사태 관련 현안질의에서 위원 질의에 답하고 있다.연합뉴스

이 원장은 이날 국회 정무위원회 현안 질의에서 최근 쿠팡 개인정보 유출 사태로 국민의 카드 결제정보 유출 우려가 커진 데 대한 입장을 묻는 국민의힘 강민국 의원에게 이같이 답했다.

그는 "어제부터 점검에 들어가 정밀하게 보고 있다"면서 "의심되는 부분이 있으면 곧바로 검사로 전환하려고 한다"고 말했다.

검사로 전환해 위규사항을 발견하면 금감원 제재심의위원회와 금융위원회 등을 거치는 기관제재 절차로 이어질 수 있다.

이 원장은 "쿠팡은 '원아이디' 정책을 하고 있어 쿠팡과 쿠팡페이가 사전에 합의된 상태로 플랫폼을 같이 이용하는 상태"라며 이에 따른 결제정보 유출 피해가 있는지 적극 살펴보겠다고 설명했다.

다만 쿠팡의 핀테크 자회사 쿠팡페이만 당국 관리·감독 대상인 전자금융업자에 해당해 규제에 한계가 있다며 "쿠팡에 결제정보 유출 관련 흔적이 있는지 확인하기 위해 금감원도 합동조사단에 들어가려고 한다"고 했다.

금감원은 전날 쿠팡페이의 결제정보 유출 여부와 정보 관리실태를 확인하기 위한 현장 점검에 나섰다.

앞서 쿠팡페이는 물론 쿠팡도 결제정보 유출 피해가 없다고 자체검사 결과를 금감원에 보고했으나, 쿠팡 측 보고만 믿을 순 없다고 판단해 현장점검을 시작했다.





한편 이억원 금융위원장은 강 의원의 같은 질문에 대해 "저희도 심각하게 보고 있다"고 답했다.





문채석 기자 chaeso@asiae.co.kr

