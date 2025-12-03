김성태 기업은행장 "혁신 스타트업 창업 생태계 확장 앞장서겠다"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

벤처기업·투자자 참여 '이음페스티벌' 개최

IBK기업은행은 3일 서울 용산구 서울드래곤시티에서 '2025 IBK벤처스타트업 이음페스티벌'을 열었다고 밝혔다.

3일 서울 용산구 서울드래곤시티에서 열린 IBK-벤처스타트업 이음 페스티벌 행사에서 김성태 IBK기업은행장이 발언하고 있다. 기업은행

행사는 '기술과 자본의 만남'을 주제로 진행됐다. 퓨리오사AI·노아스팜 등 기술 스타트업과 벤처캐피털(VC), 대기업, 유관기관 등 관계자 500여명이 참석해 투자 유치와 글로벌 진출 전략 등을 논의했다.

뤼튼테크놀로지스·아이엠지티·에스엘엘중앙 등 인공지능(AI)·바이오·문화 분야 혁신 기업들이 미래 전략 산업을 주제로 의견을 나누는 포럼도 열렸다. IBK창공 기업들이 자사 성과와 비전을 소개하는 데모데이도 개최됐다.

김성태 기업은행장은 "혁신적 스타트업의 든든한 파트너로서 창업 생태계 확장에 앞장서겠다"고 말했다.





한편 기업은행은 2023년 1월부터 지난달까지 혁신 벤처·스타트업 3000여곳에 모험자본 2조5000억원을 공급했다. 34곳은 상장에 성공했다.





문채석 기자 chaeso@asiae.co.kr

