가짜 중풍의 습격, 마비… 뇌 아닌 목이 범인, 알고 보면 '경추척수증'

영남취재본부 김철우기자

입력2025.12.03 12:05

스마트폰 중독 시대, 묵직한 목 통증만큼이나 무서운 것은 바로 '증상 착각'이다.


최근 60대 남성 A씨는 손 움직임이 어색하고 걸을 때 균형을 잡기 어려워 가족이 중풍일 수 있다고 걱정해 병원을 찾은 결과 비교적 생소한 질환인 경추척수증 진단을 받았다.


초기 증상이 미세하고 비특이적이어서 손 움직임과 보행 이상이 뇌졸중과 혼동될 수 있는 사례이다.

목, 어깨, 손, 팔 통증. 클립아트코리아 제공(보도와 연관없음)
총 7개의 척추뼈로 구성된 경추는 머리를 지지하고 회전, 굴곡·신전, 측굴 등 다양한 방향의 정교한 움직임을 가능하게 한다. 또 팔·어깨·손으로 내려가는 말초신경의 분지 경로 역할을 하며, 경추 내부의 척추관을 통해 지나가는 척수와 신경 구조물을 보호하는 역할을 한다.


척수는 중추신경계의 핵심 구조로, 뇌에서 시작해 경추·흉추·요추를 따라 내려가는 길고 연속된 신경 조직이다. 척수는 뇌의 명령을 근육으로 전달하는 운동 신경 경로, 감각 정보를 뇌로 전달하는 감각 신경 경로, 그리고 자극에 빠르게 반응하도록 하는 반사 작용의 중추 역할을 수행한다.


경추척수증은 경추 부위에서 척수가 다양한 원인에 의해 압박되면서 발생하는 척수 손상을 말한다. 주요 원인으로는 경추의 퇴행성 변화, 추간판 탈출증(목디스크), 후종인대 골화증, 황색인대 골화증 등이 있다.


척추의 뼈와 뼈 사이에서 충격 흡수 역할을 하는 추간판이 여러 요인으로 탈출해 척수를 직접 압박하는 경우, 척추체 뒤쪽에서 척추의 안정성을 유지하는 후종인대가 비후하거나 골화돼 척수 공간을 좁히는 경우, 그리고 척추 후궁을 연결하는 황색인대가 두꺼워지거나 골화돼 후방에서 척수를 압박하는 경우 등 다양한 구조적 변화가 경추척수증을 유발할 수 있다.


초기에는 목, 어깨, 손, 팔 통증과 저림 증상이 나타나 목 디스크와 혼동될 수 있다. 척수 압박이 심해지면 손의 미세운동 장애가 나타나 젓가락질과 필기 능력이 저하되고, 단추를 채우기나 물건을 잡는 동작이 불편해진다.


또 보행장애가 동반될 수 있으며, 보폭이 좁아지고 균형 유지가 어려워 계단을 오르내리기 힘든 경우도 발생한다. 방치할 경우 배뇨장애, 심한 보행장애 등 중증 신경학적 결손으로 이어질 수 있다.


대동병원 척추센터 정동문 진료부장(신경외과 전문의)는 "현대 사회에서 목 디스크는 흔히 알려진 질환이지만, 경추척수증은 비교적 생소하고 초기 증상이 미세하며 비특이적이라 단순 노화로 오인되거나 방치되는 경우가 있다"라며 "특히 손놀림이 부자연스럽고 보행이 불안정한 증상은 뇌졸중과 유사해 조기 진단이 늦어질 수 있어 주의가 필요하다"라고 강조했다.


이어 "척수 손상은 발생 부위와 정도에 따라 다양한 신경학적 결손을 초래하며, 이미 손상된 신경 기능은 회복이 제한될 수 있어 정확한 조기 진단과 적절한 치료가 매우 중요하다"라고 조언했다.


진단은 신체검사와 MRI, CT, X-Ray 등을 통해 척수 압박 정도, 디스크 변화, 척추 정렬 상태를 확인하며, 필요시 신경학적 검사를 추가로 시행한다.


진단에 따라 약물, 물리치료 등 보존적 치료를 우선 적용하며, 척수 압박이 심하거나 진행성 신경학적 결손이 있는 경우 수술적 치료를 고려한다.


경추척수증 예방을 위해서는 장시간 컴퓨터·스마트폰 사용, 운전 등 일상생활에서 척추 정렬에 맞는 자세를 유지하고, 스트레칭과 목·어깨·등 근육 강화 운동을 꾸준히 하며 적정 체중 관리를 통해 척추에 가해지는 부담을 줄이는 것이 중요하다.


▲젓가락질, 단추 채우기 등 정교한 손동작 어려움 ▲주먹을 빠르게 쥐었다 펴는 동작을 10초 동안 20회를 못함 ▲양쪽 팔, 다리 저림 ▲다리에 힘이 빠짐 ▲불안정한 보행 ▲손가락 끝이 저리거나 시큰함 ▲목, 어깨 부위 통증 ▲팔 움직이기 어려움 등의 증상이 있는 경우 의료기관에 내원해 본인의 몸 상태를 확인하는 것이 좋으며, 노화와 퇴행성 변화가 진행되는 50대 이상부터는 정기적인 척추 평가가 권장된다.




영남취재본부 김철우 기자 sooro97@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

