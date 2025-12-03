현대글로비스, 한기평 기업신용등급 'AA+'로 상향

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

현대글로비스는 국내 3대 신용평가회사 중 하나인 한국기업평가로부터 평가받은 기업신용등급이 'AA'에서 'AA+'로 한 단계 상향됐다고 3일 밝혔다.

한기평은 이번 수시 평가에서 현대글로비스의 외형 확대와 우수한 재무 건전성을 높이 평가하고 가장 높은 등급 'AAA' 다음인 'AA+'를 부여했다. 신용등급 'AA+'는 재정 건전성 등이 최고 수준이라는 것을 의미한다.

한국기업평가는 사업 부문별 고른 매출 성장에 따른 영업실적 개선을 핵심으로 꼽았다. 특히 해운 사업에 주목하며 "올해 들어 해운 부문의 이익창출력이 크게 개선되며 전사 수익성이 향상됐다"고 평가했다.

그러면서 "인프라 경쟁력 강화를 위한 투자 확대에도 실질적 무차입 구조의 매우 우수한 재무 안정성을 유지하고 있다"며 "자금 소요가 확대되겠으나 보유 유동성과 현금창출력을 바탕으로 차입 부담을 통제하며 우수한 재무 안정성을 유지할 것으로 판단한다"고 설명했다.

최근 현대글로비스는 국내외 신용평가사로부터 우수한 평가를 잇따라 받고 있다. 올해 초 국제 신용평가사 무디스의 평가에서 신용등급 전망이 '안정적(Stable)'에서 '긍정적(Positive)'으로 상향 조정됐다.

지난해 12월에는 국내 신용평가사인 한국신용평가로부터 기업신용등급 'AA+'를 받았으며, 나이스신용평가로부터도 우수한 신용등급인 'AA'를 유지하고 있다.





현대글로비스 관계자는 "재무 건전성을 기반으로 사업의 지속 가능성을 확보하고 있다"며 "앞으로도 책임 있는 경영과 전략적 실행을 통해 글로벌 경쟁력을 강화하며 주주 및 이해관계자의 기대에 부응해 나갈 것"이라고 말했다.





우수연 기자 yesim@asiae.co.kr

