본문 바로가기
bar_progress

글자크기 설정

닫기

현대차·기아, 美 11월 HEV 역대 최대…年실적도 사상 최대 가시권

우수연기자

입력2025.12.03 10:20

수정2025.12.03 11:08

시계아이콘01분 09초 소요
언어변환 숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
뉴스듣기

11월 HEV 美 판매 전년비 49%↑
엘란트라·니로 HEV 증가세 뚜렷
현대차·기아, 11월까지 누적 판매도 역대급
전기차 수요 줄고 HEV 수요 급증
연간 판매 실적도 신기록 기대

현대자동차·기아가 11월 미국 시장에서 역대 최다 월간 하이브리드(HEV) 판매량을 기록했다. 미국 관세 부과와 전기차 세액공제 종료 등 악재 속에서도 하이브리드 수요가 폭발적으로 늘어난 영향이다. 덕분에 올해 미국에서 현대차·기아는 나란히 연간 사상 최대 실적이 예상된다. 현대차는 5년 연속, 기아는 3년 연속으로 역대 최고치를 경신하게 된다.


2일(현지시간) 현대차·기아는 11월 미국 HEV 판매량이 3만6172대로 전년 동월 대비 49% 늘었다고 밝혔다. 현대차가 2만377대, 기아가 1만5795대로 각각 37%, 67% 급증했다. 두 회사의 HEV 판매는 월간 기준 역대 최대다. 차종별로는 쏘나타 HEV(12%), 엘란트라 HEV(96%), 니로 HEV(286%), 스포티지 HEV(71%)가 눈에 띄는 증가세를 보였다.


현대차(제네시스 제외)의 미국 1~11월 누적 판매는 82만2756대로 전년 대비 8% 증가했다. 11월까지 80만대를 넘어서면서, 연간 기준으로 5년 연속 사상 최대 실적 달성이 유력해 보인다. 이는 경쟁력 있는 HEV 라인업 구축으로 급성장하는 시장 수요에 대응한 전략이 통했기 때문이다.


현대차·기아, 美 11월 HEV 역대 최대…年실적도 사상 최대 가시권 현대차 팰리세이드. 현대차 제공
AD

현대차는 엘란트라, 쏘나타, 투싼, 싼타페 등 주요 차종에 HEV 라인업을 갖추며 시장 점유율을 꾸준히 확대해왔다. 그 결과 누적 기준으로 주요 6개 완성차 브랜드(현대차그룹·도요타·마쓰다·스바루·혼다·포드) 가운데 가장 높은 판매 증가율(8.5%)을 기록했다. 내년에는 현지에서 인기 높은 대형 차종인 팰리세이드 HEV를 본격 투입, HEV 공세를 강화할 전망이다.


미국 시장은 9월 말 전기차 세액공제가 종료된 후 전기차 수요가 급감하면서, HEV로 수요가 이동하고 있다. 워즈오토닷컴에 따르면 올해 9월까지 미국 HEV 판매량은 전년 대비 33% 증가해, 순수전기차(BEV) 증가율(14%)의 두 배 이상을 기록했다. 랜디 파커 현대차 북미법인 사장은 "HEV 수요는 여전히 강세를 보이고 있어 5년 연속 사상 최대 판매량 달성이 예상된다"고 말했다.


현대차·기아, 美 11월 HEV 역대 최대…年실적도 사상 최대 가시권 기아 텔루라이드. 기아 제공

기아도 미국에서 누적 판매 77만7152대를 기록하며 전년 대비 7% 증가, 역대 최고 실적을 이미 경신했다. 특히 K5(64%), 카니발(46%), 스포티지(13%), 텔루라이드(8%), 쏘렌토(2%) 등 주요 5개 전략 모델이 두드러진 증가세를 보이며 실적을 이끌었다.


기아는 최근 LA오토쇼에서 HEV 라인업을 갖춘 2027년형 텔루라이드를 공개하며 하이브리드 전략을 강화했다. 텔루라이드는 기아가 미국 시장만을 위해 개발한 전략형 스포츠유틸리티차량(SUV)으로, 미국 내 실적을 견인하는 핵심 모델이다.


지금 뜨는 뉴스

AD

에릭 왓슨 기아 미국 판매 담당 부사장은 "완전히 새로워진 텔루라이드에 대한 관심은 기존 고객을 넘어 확대되고 있다"며 "긍정 모멘텀이 내년까지 이어질 것"이라고 말했다.

현대차·기아, 美 11월 HEV 역대 최대…年실적도 사상 최대 가시권



우수연 기자 yesim@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

AD
AD

이시각 HOT 뉴스

당신이 궁금할 이슈 콘텐츠

AD

맞춤콘텐츠

AD

실시간 핫이슈

AD

놓칠 수 없는 이슈 픽

기획
부업의 함정
  • 25.12.0209:29
    자식 먹이고자 시도한 부업이 사기…보호망은 전혀 없었다
    자식 먹이고자 시도한 부업이 사기…보호망은 전혀 없었다

    "병원 다니는 아빠 때문에 아이들이 맛있는 걸 못 먹어서…." 지난달 14일 한 사기 피해자 커뮤니티에 올라 온 글이다. 글 게시자는 4000만원 넘는 돈을 부업 사기로 잃었다고 하소연했다. 숨어 있던 부업 사기 피해자들도 나타나 함께 울분을 토했다. "집을 부동산에 내놨어요." "삶의 여유를 위해 시도한 건데." 지난달부터 만난 부업 사기 피해자들도 비슷한 상황에 놓여있었다. 아이 학원비에 보태고자, 부족한 월급을 메우고자

  • 25.12.0206:30
    "부끄러워서 가족들한테 말도 못 해"…전문가들이 말하는 부업사기 대처법 ⑤
    "부끄러워서 가족들한테 말도 못 해"…전문가들이 말하는 부업사기 대처법 ⑤

    편집자주부업인구 65만명 시대, 생계에 보태려고 부업을 시작한 사람들이 부업으로 둔갑한 사기에 빠져 희망을 잃고 있다. 부업 사기는 국가와 플랫폼의 감시망을 교묘히 피해 많은 피해자를 양산 중이다. 아시아경제는 부업 사기의 확산과 피해자의 고통을 따라가 보려고 한다. 전문가들은 사회관계망서비스(SNS)를 중심으로 확산하는 부업 사기를 두고 플랫폼들이 사회적 책임을 갖고 게시물에 사기 위험을 경고하는 문구를 추가

  • 25.12.0112:44
    부업도 보이스피싱 아냐? "대가성 있으면 포함 안돼"
    부업도 보이스피싱 아냐? "대가성 있으면 포함 안돼"

    법 허점 악용한 범죄 점점 늘어"팀 미션 사기 등 부업 사기는 투자·일반 사기에 해당한다는 이유로 구제 대상에서 제외되고 있습니다. 하지만 부업 사기도 명확히 전기통신금융사기(보이스피싱)의 한 유형이고 피해자는 구제 대상에 포함되도록 제도가 개선돼야 합니다."(올해 11월6일 오OO씨의 국민동의 청원 내용) 보이스피싱 방지 및 피해 복구를 위해 마련된 법이 정작 부업 사기 등 온라인 사기에는 속수무책인 상황이 반복되

  • 25.12.0112:44
    의지할 곳 없는 부업 피해자들…결국 회복 포기
    의지할 곳 없는 부업 피해자들…결국 회복 포기

    편집자주부업인구 65만명 시대, 생계에 보태려고 부업을 시작한 사람들이 부업으로 둔갑한 사기에 빠져 희망을 잃고 있다. 부업 사기는 국가와 플랫폼의 감시망을 교묘히 피해 많은 피해자들을 양산 중이다. 아시아경제는 부업 사기의 확산과 피해자의 고통을 따라가보려고 한다. 나날이 진화하는 범죄, 미진한 경찰 수사에 피해자들 선택권 사라져 조모씨(33·여)는 지난 5월6일 여행사 부업 사기로 2100만원을 잃었다. 사기를 신

  • 25.12.0111:55
    SNS 속 '100% 수익 보장'은 '100% 잃는 도박'
    SNS 속 '100% 수익 보장'은 '100% 잃는 도박'

    편집자주부업인구 65만명 시대, 생계에 보태려고 부업을 시작한 사람들이 부업으로 둔갑한 사기에 빠져 희망을 잃고 있다. 부업 사기는 국가와 플랫폼의 감시망을 교묘히 피해 많은 피해자들을 양산 중이다. 아시아경제는 부업 사기의 확산과 피해자의 고통을 따라가보려고 한다. 기자가 직접 문의해보니"안녕하세요, 부업에 관심 있나요?" 지난달 28일 본지 기자의 카카오톡으로 한 연락이 왔다.기자가 사회관계망서비스(SNS) 인스

기획
소종섭의 시사쇼
  • 25.11.2714:14
    "현장에서는 이미 명파 VS 청파 전쟁 중"
    "현장에서는 이미 명파 VS 청파 전쟁 중"

    정청래 더불어민주당 대표는 '현장형' 정치인이다. 그의 SNS 메인 사진이 모든 걸 말해준다. 수해 복구 봉사 활동 등을 가면 대충 하는 게 아니라 내 일처럼 한다. 이런 면에서 성남시장-경기도지사를 거친 '행정가형'인 이재명 대통령과는 결이 다른 측면이 있다. 정 대표는 대학 시절 건국대 조국통일위원장을 지낸 '586그룹'이다. 미 대사관저를 점거해 구속되기도 했다. 그러나 '586그룹' 메인은 아니었다. 김민석 송영길 우상

  • 25.11.2709:34
    윤희석 "'당원게시판' 징계하면 핵버튼 누른 것"
    윤희석 "'당원게시판' 징계하면 핵버튼 누른 것"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 이경도 PD■ 출연 : 윤희석 전 국민의힘 대변인(11월 24일) 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'에 출연한 윤희석 전 국민의힘 대변인은 "장동혁 대표의 메시지는 호소력에 한계가 분명해 변화가 필요하다"고 진단했다. 또한 "이대로라면 연말 연초에 내부에서 장 대표에 대한 문제제기가 불거질 것"이라고 내다봤다. 한동훈 전

  • 25.11.1809:52
    홍장원 "거의 마무리 국면…안타깝기도"
    홍장원 "거의 마무리 국면…안타깝기도"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 마예나 PD 지난 7월 내란특검팀에 의해 재구속된 윤석열 전 대통령은 한동안 법정에 출석하지 않았다. 특검의 구인 시도에도 강하게 버티며 16차례 정도 출석 요청에 응하지 않았다. 윤 전 대통령의 태도가 변한 것은 곽종근 전 육군 특수전사령관이 증인으로 나온 지난달 30일 이후이다. 윤 전 대통령은 법정에 나와 직접

  • 25.11.0614:16
    김준일 "윤, 여론·재판에서 모두 망했다" VS 강전애 "윤, 피고인으로서 계산된 발언"
    김준일 "윤, 여론·재판에서 모두 망했다" VS 강전애 "윤, 피고인으로서 계산된 발언"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 이미리 PD■ 출연 : 강전애 전 국민의힘 대변인, 김준일 시사평론가(11월 5일) 소종섭 : 이 얘기부터 좀 해볼까요? 윤석열 전 대통령 얘기, 최근 계속해서 보도가 좀 되고 있습니다. 지난해 국군의 날 행사 마치고 나서 장군들과 관저에서 폭탄주를 돌렸다, 그 과정에서 또 여러 가지 얘기를 했다는 증언이 나왔습니다. 강

  • 25.11.0514:24
    정성장 "북한 5년 내 핵추진잠수함 진수 가능성"
    정성장 "북한 5년 내 핵추진잠수함 진수 가능성"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 박수민 PD■ 출연 : 정성장 세종연구소 부소장(11월 3일) 소종섭 : 여러분 안녕하십니까? 소종섭의 시사쇼 시작하겠습니다. 오늘 이 시간에는 정성장 세종연구소 부소장님과 함께 핵 추진 잠수함이 어떤 것인지, 그리고 북한의 실태는 어떤 것인지 등 핵 추진 잠수함과 관련해 알아보겠습니다. 정 부소장님은 진작부터 한국

이시각 랭킹 뉴스

11:00 기준

다양한 채널에서 아시아경제를 만나보세요!

위로가기

공유하기

닫기