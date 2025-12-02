본문 바로가기
벤처가 이어온 혁신의 30년…"이 시대가 다시 벤처를 부른다"(종합)

이성민기자

입력2025.12.02 19:02

창업 1세대부터 2030 청년까지 한자리
경험·도전 공유하며 ‘다음 30년’ 논의
AI·딥테크 넘어 미래 혁신 전략 모색

창업 1세대부터 2030 청년창업가까지 한자리에 모인 벤처 30년 기념의 장에서는 인공지능(AI) 전환기 속 벤처 생태계의 새로운 도약이 필요하다는 데 뜻이 모였다. 이들은 벤처업계가 지난 30년간 쌓아온 경험을 공유하고 AI 등 미래 기술 혁신을 이끌 '다음 30년'을 함께 준비하기로 했다.


송병준 벤처기업협회장은 2일 서울 강남구 그랜드 인터콘티넨탈 파르나스에서 열린 '대한민국 벤처 30주년 기념식'에서 "지난 30년간 벤처기업은 위기 속에서도 길을 만들어온 대한민국의 혁신 주체이자 경제의 핵심 성장축이었다"며 "앞으로의 30년은 인공지능(AI), 딥테크, 바이오·우주 등 미래기술을 기반으로 글로벌 4대 강국을 넘어 세계 최강국으로 도약해야 한다"고 말했다.

벤처가 이어온 혁신의 30년…"이 시대가 다시 벤처를 부른다"(종합) 송병준 벤처기업협회장이 2일 서울 강남구 그랜드 인터콘티넨탈 파르나스에서 열린 '대한민국 벤처 30주년 기념식'에서 발언하고 있다. 벤처기업협회
이날 기념식은 지난 30년간 벤처 생태계의 조성과 성장을 이끌어온 벤처기업인 및 유관기관 관계자에게 감사의 뜻을 전하고 향후 30년의 혁신 비전을 제시하기 위해 마련됐다. 현장에는 회원사·벤처기업인·스타트업·유관기관 등 1000여명이 참석했다.


기념식 초반에는 협회 설립자이자 초대 회장인 고(故) 이민화 명예회장이 AI 복원 영상으로 등장했다. 그는 "30년간 쌓아온 벤처 성과는 유지가 아니라 도전으로만 지켜질 수 있다"며 "우리 세대가 제도를 혁신하고 다음 세대가 세상을 혁신하는 혁신의 선순환을 만들어야 한다"고 강조했다.


'세대를 잇는 도전' 토크쇼는 벤처 1세대에서 4세대를 대표하는 창업가들이 한 무대에 올라 각자의 창업 시대와 산업 환경을 돌아봤다. 참석자들은 AI 전환기에 변화된 시장 환경 속에서 벤처기업이 한국 경제의 새로운 성장동력이 될 수 있다는 점을 짚었다. 백준호 퓨리오사AI 대표 ""자동차 산업이 고도화될 때도 각 나라들이 소비국이 될지 생산국이 될지 갈림길에 섰다"며 "지금은 AI가 그 분기점"이라고 말했다.


조현정 비트컴퓨터 회장은 "지금 벤처생태계는 완전히 미쳐야 살아남을 수 있을 것 같다"며 "레거시 업무는 전부 인공지능(AI)이 대체해가고 있어서 결국 새롭게 창조하는 길밖에 없다"고 말했다.


벤처가 이어온 혁신의 30년…"이 시대가 다시 벤처를 부른다"(종합) 장동민 푸른하늘 대표(가운데)와 권성택 티오더 대표(오른쪽)가 2일 서울 강남구 그랜드 인터콘티넨탈 파르나스에서 열린 대한민국 벤처 30주년 기념식에서 '벤처 온더블록' 프로그램을 진행하고 있다. 벤처기업협회

오후에는 벤처기업인의 이야기를 종합적으로 들여다보는 시간이 이어졌다. 청년 창업가와 스타트업이 중심이 된 '벤처 온더블록' 프로그램에서는 장동민 푸른하늘 대표와 권용택 티오더 대표가 창업 스토리를 공유했다. 방송인이기도 한 장 대표는 "창업이라는 길을 헤쳐나가는 데 난관이 정말 많다"며 "자본도 그렇고 사람들에게 새로운 것을 전파하는 데 힘이 특히 든다"고 말했다.


이어 "항상 유연함을 가져야 한다"며 "인생을 살다 보면 '나한테 이런 게 찾아왔네'라고 느끼는 순간이 단연코 있으실 거다. 그때 나한테 필요한 공부가 무엇인지 판단하고 빨리 실행으로 옮기는 게 중요하다"고 했다.


청년 창업가들의 토론 프로그램 '30UNDER30 썰전'도 진행됐다. 젊은 창업가들은 낮은 사회 경험과 네트워크가 초기 장애가 될 수 있지만 잃을 것이 적다는 점이 오히려 강점이라고 입을 모았다. 손수영 애즈위메이크 대표는 "시작하는 데는 어려울 수 있지만 한 번 시작하면 더 열심히 할 수 있다고 생각한다"며 "젊은 20대 때 창업하는 것은 아주 큰 기회"라고 말했다.


다만 '젊다'는 타이틀에 집착해서는 안 된다는 지적도 나왔다. 이동헌 에이슬립 대표는 "젊은 창업자는 회복 탄력성이 좋다는 점에서 장점이 있지만 경험 부족이 그동안의 실패 과정에서 크게 발목을 잡았던 적도 있다"며 "결국 사업은 성과를 내는 게 본질이기 때문에 경험이 많은 선배들의 조언을 듣고 자신의 것으로 내재화해 나가는 게 중요하다"고 말했다.

벤처가 이어온 혁신의 30년…"이 시대가 다시 벤처를 부른다"(종합) 벤처기업협회 설립자이자 초대회장인 고(故) 이민화 명예회장의 AI 복원 영상을 통해 메시지를 전했다. 벤처기업협회



이성민 기자 minute@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

