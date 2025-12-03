고환율이 낳은 고물가…두 달 연속 2.4% 상승 [3분 브리프]

[한 눈에 읽기]
①11월 소비자 물가 2.4%↑…쌀 18.6%, 달걀 7.3% 상승
②치킨 중량 표시제 도입…치킨 1마리 대신 '990g'
③홍콩發 고층빌딩 화재 경보, 한국은 괜찮나
MARKET INDEX : Year to date
○미 뉴욕증시 3대 지수 반등
○비트코인 회복에 위험 선호 확대
○애플, 사상 최고치 경신
Top3 NEWS
■ 11월 물가 전반적으로 안정세지만 생활물가 2.9%↑…1년 4개월만 '최고'(종합)
○체감 높은 생활 물가 상승세 커
○석유류 5.9%↑…9개월만 최고
■ 교촌·BBQ 메뉴판에 '그램(g)' 표기…정부 '치킨 중량 표시' 의무화
○10대 치킨 가맹 본부·가맹점 1만2560개
○조리 '전' 치킨 총 중량 표시해야
■ [홍콩화재, 한국은]韓 대피 중 피해 43% 제도 미비가 火 키웠다
○아파트 화재도, 인명 피해도 늘어
○안전조치 강화에도 '사각지대' 있어
그래픽 뉴스 : 中 따돌린 OLED 기술력…삼성·LG, 점유율 30% 우위
○삼성·LG, OLED 매출 점유율 中 갑절
○애플 신제품 공급 등 기술력 승부 통해
○'물량 공세' 출하량 점유율도 격차 좁혀
the Chart : 넥스트바이오메디컬, 상장 후 최고가
○지난해 8월 공모가 2만9000원으로 코스닥 상장
○1일 장중 한때 9만1100원 기록
○내시경 출혈 지혈재 수출 증가로 실적 개선
오늘 핵심 일정
○국내
08:00 한국 GDP (QoQ) (3분기)
유진스팩12호 코스닥 청약, 확정공모가 2000원
페스카로 코스닥 청약, 확정공모가 1만5500원
이지스 코스닥 청약, 확정공모가 1만5500원
교보제19호스팩 청약, 확정공모가 2000원
쿼드메디슨 청약, 확정공모가 1만5000원
키움히어로제1호스팩 청약, 확정공모가 2000원
○해외
00:00 미국 건설지출 (MoM) (9월)
00:00 미국 노동부 JOLTS (구인, 이직 보고서) (9월)
10:45 중국 Caixin 서비스 구매관리자지수 (11월)
16:30 스위스 소비자물가지수 (MoM) (11월)
17:45 이탈리아 서비스 구매관리자지수 (11월)
17:50 프랑스 서비스 구매관리자지수 (11월)
23:45 미국 마킷 종합 구매관리자지수 (11월)
23:45 미국 서비스 구매관리자지수 (11월)
◇점심&퇴근길 날씨
○강수확률 오전 20%｜오후 10%
○미세먼지 오전 좋음｜오후 좋음

