스트레스 풀려는 신입사원 혼밥 가려다…"같이 먹자" 부장님 말에 '깜짝'

엠브레인 트렌드모니터, 직장인 점심 인식 조사

혼밥비율 20대 57.2% vs 50대 42.4%

평사원 55.6% vs 부장급 이상 29.6%

"점심 혼밥은 스트레스 해소에 효과적"

혼밥(혼자 밥먹기)이 젊은 층에서는 대세지만 연령과 직급이 높을수록 혼밥하는 비율이 낮은 것으로 나타났다.

2일 시장조사전문기업 엠브레인 트렌드모니터는 전국 만 19~59세 직장인 남녀 1000명을 대상으로 '2025 직장인 점심식사 관련 인식 조사'를 실시한 결과를 발표했다. 이에 따르면 평소 점심시간은 팀원(58.7%, 중복응답), 친한 직장 동기(45.1%), 직장 상사(25.4%)와 함께하는 경우가 많은 편이었으나, 최근 혼자 식사(혼밥)하는 비율이 이전 조사 대비 소폭 증가 점이 눈에 띄었다. 특히 저연령층과 직급이 낮은 직장인을 중심으로 혼밥을 하는 경향이 두드러졌다. 연령대별로는 20대 57.2%, 30대 51.2%, 40대 40.0%, 50대 42.4% 등을 보였다. 직급별로는 평사원 55.6%, 대리급 51.2%, 과/차장급 40.2%, 부장급 이상 29.6% 등을 보였다.

점심시간 혼밥이 업무 스트레스 해소에 효과적이라는 인식도 높은 편이었다. 연령별로 20대 65.6%, 30대 65.2%, 40대 49.2%, 50대 45.2% 등을 보였다. 직급별로는 평사원 65.0%, 대리급 62.9%, 과/차장금 47.2%, 부장급 이상 33.3%등으로 나타났다. 점심시간을 동료와의 관계 형성보다는 혼자만의 재정비 시간으로 활용하려는 흐름이 뚜렷해지고 있는 것으로 풀이된다.

관심도가 높아진 점심식사 메뉴로는 건강/다이어트에 좋은 메뉴(41.3%, 중복응답), 혼자 먹기에 부담스럽지 않은 메뉴(40.5%)를 주로 꼽았고, 샐러드나 샌드위치로 가볍게 먹는 것이 트렌드(50.1%, 동의율)라는 인식도 과반으로 평가되고 있었다. 혼밥 비율이 높아지면서 점심 한 끼에도 나에게 맞는 방식으로, 간편하고 건강하게 챙기려는 흐름이 강화되고 있는 것으로 해석된다.

직장인 사이에서 관심도가 높아진 점심식사 메뉴는 샐러드나 샌드위치 등 건강식이다. 게티이미지

전반적으로 최근 직장인들은 점심 한 끼에 평균 9000~1만원가량을 지출하고 있는 것으로 나타났다. 식당보다 편의점 등에서 간편식으로 점심식사를 때우는 직장인들이 많아졌다는 체감도가 이전 조사 대비 소폭 증가했다.(47.0%(2024) → 54.1%(2025) 또한 물가가 오르면서 점심을 제대로 챙겨먹는 사람이 줄어든 것 같다(45.8%(2024) → 50.8%(2025))는 인식도 한층 높아진 모습을 보였다. 주변에 식사 비용에 부담을 느끼는 경우가 많아졌다는 응답이 높게 평가된 것으로 미루어(65.8%(2024) → 67.5%(2025)), 높아진 물가로 인해 점심식사 비용에 대한 부담감이 커지고 있음을 짐작해 볼 수 있었다.





특히 서울 지역 직장인을 중심으로 편의점·간편식을 이용하거나(서울 33.4%, 인천/경기 27.2%, 기타 지방 23.8%), 도시락을 지참해 점심 식사 패턴을 조정했다(서울 30.4%, 인천/경기 23.8%, 기타 지방 23.0%)는 응답이 두드러지는 특징을 보여, 수도권 직장인들이 상대적으로 높은 외식비에 더 큰 압박을 느끼고 있는 것으로 나타났다.





이경호 기자 gungho@asiae.co.kr

