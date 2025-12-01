삼성금융네트웍스, '뉴 모니모' 출시

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

고객취향 맞게 각기 다른 홈화면, 메뉴제공

삼성금융네트웍스는 금융플랫폼 모니모를 전면적으로 개편한 '뉴 모니모'를 오픈했다고 1일 밝혔다.

모니모는 삼성금융사 애플리케이션 서비스를 모은 통합 앱으로, 2022년 출시 후 2년4개월만에 1000만 회원을 돌파했다. 지난 10월 모바일인덱스 기준 월 이용자 수(MAU) 760만명을 기록했다.

삼성금융은 고객 취향에 따라 홈 화면을 선택할 수 있도록 구성했다고 설명했다. 기본적인 앱 서비스를 두루 이용하는 고객은 '생활 금융형', 주식과 자산관리에 관심 있는 고객은 '데일리 투자형', 일상 속 다양한 혜택과 이벤트를 원하는 고객은 '일상 혜택형' 화면을 선택할 수 있도록 만들었다.

홈 화면 상단 'MONI PICKS'에서는 고객별 금융자산, 관심분야에 맞게 큐레이션 된 콘텐츠를 제공한다. 예를 들어 주식거래에 관심 많은 고객이라면 데일리 투자형 홈 화면에서 증권 시장 정보를 모니터링 하는 동시에 MONI PICKS를 통해 보유주식의 실시간 가격 변동과 주요 뉴스를 한눈에 볼 수 있다.

메뉴 구성을 개편했다. 생명·화재·카드·증권 등 회사별로 따로 구성돼 있던 메뉴를 편의성 개선을 위해 통장·투자·카드·보험·투자·연금·대출로 바꿨다. 예컨대 연말정산을 위해 연금 추가납부를 고민하는 고객은 기존엔 삼성생명, 화재, 증권 등 각 금융사 화면에서 여러 번 조회해야했다. 뉴 모니모에서는 '연금' 한 화면에서 삼성금융사 연금상품을 한번에 볼 수 있다.

아울러 고객이 자주 쓰는 기능에 쉽고 빠르게 접근할 수 있도록 홈 화면에 고객이 직접 바로가기 메뉴를 배치할 수 있는 기능도 탑재했다.

삼성금융은 새 로고도 공개했다. 3D 입체감이 있는 이미지와 블루에서 민트로 이어지는 컬러를 적용했다. 삼성금융 4사가 하나된 금융 컨시어지 플랫폼으로 고객 맞춤형 경험을 제공하겠다는 의미를 담았다.

뉴 모니모는 앱스토어에서 다운로드할 수 있다. 기존 모니모 고객은 앱 업데이트를 하면 된다.





한상민 삼성카드 모니모담당 상무는 "보다 차별화되고 편리한 고객 경험을 제공하는 것을 목표로 모니모를 개편했다"며 "앞으로도 인공지능(AI)·스테이블코인 등 새 기술을 접목해 자산관리·라이프케어 등 모니모 서비스를 발전시킬 계획"이라고 말했다.





문채석 기자 chaeso@asiae.co.kr

