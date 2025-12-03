본문 바로가기
bar_progress

글자크기 설정

닫기

[발언대]신속한 재개발·재건축, 왜 지금 필요한가

김민진기자

입력2025.12.03 09:30

시계아이콘01분 24초 소요
언어변환 뉴스듣기

박강수 마포구청장 기고
제도 운영 방식 개선해야 속도 빨라져
공급방식 바꾸고 소형 평형 촘촘히 공급해야

[발언대]신속한 재개발·재건축, 왜 지금 필요한가 박강수 마포구청장. 마포구 제공.
AD

서울에서 재개발·재건축을 시작해 입주까지 평균 18년 6개월이 걸린다는 서울시 조사 결과가 있다. 정비구역 지정부터 준공까지 긴 시간을 한 세대가 두 번 이사를 가고, 고령 주민은 은퇴 시기를 지나서야 새집에 들어가는 게 현실이다. 이 정도면 '사업의 지연'이 아니라 '삶의 지연'이다.


문제의 출발점은 제도 자체보다 제도 운영 방식에 있다. 정비사업은 동의율, 노후도, 기반시설 요건 등을 법률로 명확히 규정하고 있지만 실제 현장에서는 요건 충족 후에도 행정 재량에 의해 '된다' '안 된다'는 판단이 다시 반복된다. 결과적으로 주민들은 법적 기준을 충족하고도 또 다른 '보이지 않는 문턱'을 넘으라고 요구받는다.


정비사업 추진 여부는 이해당사자인 주민과 사업 주체의 영역이다. 공무원의 역할은 요건 충족 여부를 객관적으로 심사하고 지체 없이 인허가를 처리하는 데 있다. 그럼에도 오랫동안 인허가가 '공무원의 권리'처럼 여겨지면서 가장 안전한 선택은 '부결' 혹은 '보류'가 되어 버렸다. 그 사이에 노후 주거지의 안전 문제, 슬럼화, 주거비 부담은 모두 주민 몫으로 남는다.


집값 문제도 마찬가지다. 꾸준히 공급 확대와 정비사업 활성화가 주택시장 안정과 직결되지만 현장에서는 엄격한 안전진단, 과도한 용적률·층수 규제, 복잡한 교통·환경 심의가 공급 속도를 가로막았다. 결국 집값은 규제와 기대가 뒤섞여 더 불안정해졌다.


노후 지역의 사업성을 떨어뜨리는 요인도 분명하다. 첫째, 용적률·층수 규제가 일률적으로 적용되면 사업성은 떨어지고 조합원 부담이 커진다. 서울시가 용적률을 상향해 정체된 사업을 다시 움직인 사례는 이를 방증한다. 둘째, 과도한 사전 규제와 심의로 일정이 과도하게 늘어난다. 정부가 '원스톱 심의'와 '사전·병행 처리'를 추진하는 이유다. 셋째, 토지거래허가제의 경직적 운영이다. 개발이익 억제 목적을 넘어 집값 억제 수단으로 쓰이면서 지정은 쉽게, 해제는 어렵게 운영돼 거래 위축과 풍선효과가 나타난다.


가장 큰 피해는 현장에 사는 주민에게 돌아간다. 공급 방식에 대한 접근도 바꿀 필요가 있다. 한국은 고층 대단지 아파트와 임대 주택 중심의 공급구조가 강하지만, 사회가 초고령화되고 1인 가구가 증가함에 따라 소형주택 수요가 급증하고 있다. 일본이 도심에 소형 분양·'마이크로 주택'을 공급해 다양한 선택지를 제공하는 사례처럼, 우리도 감당 가능한 분양가의 소형 평형을 촘촘히 공급할 필요가 있다.


정책 방향은 명확하다. 법적 요건을 충족한 사업은 지체 없는 인허가를 원칙으로 하고, 단계별 처리 기한을 명확히 해야 한다. 공무원의 재량을 줄이고 표준화된 기준·매뉴얼로 일관된 심사를 해야 한다. 용적률·층수 규제는 기반시설과 공공기여 수준을 고려해 합리적으로 상향하되, 늘어난 용적의 일부는 임대·공공자가·청년·고령자용 소형주택 등 공공성 있는 물량으로 배분할 필요가 있다. 토허제는 본래 취지인 개발이익 억제 범위에서 최소한으로 운영해야 한다.


지금 뜨는 뉴스

AD

이제는 '할 수 있느냐, 없느냐'가 아니라 '요건을 충족했는가, 그렇다면 얼마나 신속히 처리할 것인가'로 질문 방향을 바꿔야 한다. 신속한 재개발·재건축은 더 이상 선택이 아니라 시민을 위한 당연한 책무다.




<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

AD
AD

이시각 HOT 뉴스

당신이 궁금할 이슈 콘텐츠

AD

맞춤콘텐츠

AD

실시간 핫이슈

AD

놓칠 수 없는 이슈 픽

기획
부업의 함정
  • 25.12.0209:29
    자식 먹이고자 시도한 부업이 사기…보호망은 전혀 없었다
    자식 먹이고자 시도한 부업이 사기…보호망은 전혀 없었다

    "병원 다니는 아빠 때문에 아이들이 맛있는 걸 못 먹어서…." 지난달 14일 한 사기 피해자 커뮤니티에 올라 온 글이다. 글 게시자는 4000만원 넘는 돈을 부업 사기로 잃었다고 하소연했다. 숨어 있던 부업 사기 피해자들도 나타나 함께 울분을 토했다. "집을 부동산에 내놨어요." "삶의 여유를 위해 시도한 건데." 지난달부터 만난 부업 사기 피해자들도 비슷한 상황에 놓여있었다. 아이 학원비에 보태고자, 부족한 월급을 메우고자

  • 25.12.0206:30
    "부끄러워서 가족들한테 말도 못 해"…전문가들이 말하는 부업사기 대처법 ⑤
    "부끄러워서 가족들한테 말도 못 해"…전문가들이 말하는 부업사기 대처법 ⑤

    편집자주부업인구 65만명 시대, 생계에 보태려고 부업을 시작한 사람들이 부업으로 둔갑한 사기에 빠져 희망을 잃고 있다. 부업 사기는 국가와 플랫폼의 감시망을 교묘히 피해 많은 피해자를 양산 중이다. 아시아경제는 부업 사기의 확산과 피해자의 고통을 따라가 보려고 한다. 전문가들은 사회관계망서비스(SNS)를 중심으로 확산하는 부업 사기를 두고 플랫폼들이 사회적 책임을 갖고 게시물에 사기 위험을 경고하는 문구를 추가

  • 25.12.0112:44
    부업도 보이스피싱 아냐? "대가성 있으면 포함 안돼"
    부업도 보이스피싱 아냐? "대가성 있으면 포함 안돼"

    법 허점 악용한 범죄 점점 늘어"팀 미션 사기 등 부업 사기는 투자·일반 사기에 해당한다는 이유로 구제 대상에서 제외되고 있습니다. 하지만 부업 사기도 명확히 전기통신금융사기(보이스피싱)의 한 유형이고 피해자는 구제 대상에 포함되도록 제도가 개선돼야 합니다."(올해 11월6일 오OO씨의 국민동의 청원 내용) 보이스피싱 방지 및 피해 복구를 위해 마련된 법이 정작 부업 사기 등 온라인 사기에는 속수무책인 상황이 반복되

  • 25.12.0112:44
    의지할 곳 없는 부업 피해자들…결국 회복 포기
    의지할 곳 없는 부업 피해자들…결국 회복 포기

    편집자주부업인구 65만명 시대, 생계에 보태려고 부업을 시작한 사람들이 부업으로 둔갑한 사기에 빠져 희망을 잃고 있다. 부업 사기는 국가와 플랫폼의 감시망을 교묘히 피해 많은 피해자들을 양산 중이다. 아시아경제는 부업 사기의 확산과 피해자의 고통을 따라가보려고 한다. 나날이 진화하는 범죄, 미진한 경찰 수사에 피해자들 선택권 사라져 조모씨(33·여)는 지난 5월6일 여행사 부업 사기로 2100만원을 잃었다. 사기를 신

  • 25.12.0111:55
    SNS 속 '100% 수익 보장'은 '100% 잃는 도박'
    SNS 속 '100% 수익 보장'은 '100% 잃는 도박'

    편집자주부업인구 65만명 시대, 생계에 보태려고 부업을 시작한 사람들이 부업으로 둔갑한 사기에 빠져 희망을 잃고 있다. 부업 사기는 국가와 플랫폼의 감시망을 교묘히 피해 많은 피해자들을 양산 중이다. 아시아경제는 부업 사기의 확산과 피해자의 고통을 따라가보려고 한다. 기자가 직접 문의해보니"안녕하세요, 부업에 관심 있나요?" 지난달 28일 본지 기자의 카카오톡으로 한 연락이 왔다.기자가 사회관계망서비스(SNS) 인스

기획
소종섭의 시사쇼
  • 25.11.2714:14
    "현장에서는 이미 명파 VS 청파 전쟁 중"
    "현장에서는 이미 명파 VS 청파 전쟁 중"

    정청래 더불어민주당 대표는 '현장형' 정치인이다. 그의 SNS 메인 사진이 모든 걸 말해준다. 수해 복구 봉사 활동 등을 가면 대충 하는 게 아니라 내 일처럼 한다. 이런 면에서 성남시장-경기도지사를 거친 '행정가형'인 이재명 대통령과는 결이 다른 측면이 있다. 정 대표는 대학 시절 건국대 조국통일위원장을 지낸 '586그룹'이다. 미 대사관저를 점거해 구속되기도 했다. 그러나 '586그룹' 메인은 아니었다. 김민석 송영길 우상

  • 25.11.2709:34
    윤희석 "'당원게시판' 징계하면 핵버튼 누른 것"
    윤희석 "'당원게시판' 징계하면 핵버튼 누른 것"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 이경도 PD■ 출연 : 윤희석 전 국민의힘 대변인(11월 24일) 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'에 출연한 윤희석 전 국민의힘 대변인은 "장동혁 대표의 메시지는 호소력에 한계가 분명해 변화가 필요하다"고 진단했다. 또한 "이대로라면 연말 연초에 내부에서 장 대표에 대한 문제제기가 불거질 것"이라고 내다봤다. 한동훈 전

  • 25.11.1809:52
    홍장원 "거의 마무리 국면…안타깝기도"
    홍장원 "거의 마무리 국면…안타깝기도"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 마예나 PD 지난 7월 내란특검팀에 의해 재구속된 윤석열 전 대통령은 한동안 법정에 출석하지 않았다. 특검의 구인 시도에도 강하게 버티며 16차례 정도 출석 요청에 응하지 않았다. 윤 전 대통령의 태도가 변한 것은 곽종근 전 육군 특수전사령관이 증인으로 나온 지난달 30일 이후이다. 윤 전 대통령은 법정에 나와 직접

  • 25.11.0614:16
    김준일 "윤, 여론·재판에서 모두 망했다" VS 강전애 "윤, 피고인으로서 계산된 발언"
    김준일 "윤, 여론·재판에서 모두 망했다" VS 강전애 "윤, 피고인으로서 계산된 발언"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 이미리 PD■ 출연 : 강전애 전 국민의힘 대변인, 김준일 시사평론가(11월 5일) 소종섭 : 이 얘기부터 좀 해볼까요? 윤석열 전 대통령 얘기, 최근 계속해서 보도가 좀 되고 있습니다. 지난해 국군의 날 행사 마치고 나서 장군들과 관저에서 폭탄주를 돌렸다, 그 과정에서 또 여러 가지 얘기를 했다는 증언이 나왔습니다. 강

  • 25.11.0514:24
    정성장 "북한 5년 내 핵추진잠수함 진수 가능성"
    정성장 "북한 5년 내 핵추진잠수함 진수 가능성"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 박수민 PD■ 출연 : 정성장 세종연구소 부소장(11월 3일) 소종섭 : 여러분 안녕하십니까? 소종섭의 시사쇼 시작하겠습니다. 오늘 이 시간에는 정성장 세종연구소 부소장님과 함께 핵 추진 잠수함이 어떤 것인지, 그리고 북한의 실태는 어떤 것인지 등 핵 추진 잠수함과 관련해 알아보겠습니다. 정 부소장님은 진작부터 한국

이시각 랭킹 뉴스

09:00 기준

다양한 채널에서 아시아경제를 만나보세요!

위로가기

공유하기

닫기