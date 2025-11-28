부산연구원-경기연구원, 인구위기 대응 손잡았다… 정책협력 MOU

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

부산연구원 인구전략연구센터와 경기연구원 인구영향평가센터가 인구위기 극복과 지역사회 발전 전략 마련을 위해 협력체계를 구축한다.

두 기관은 28일 서울시립대학교에서 열린 '2025 한국인구학회 후기학술대회' 현장에서 정책 협력 업무협약을 체결했다.

이 협약은 '미래사회와 인구전망'을 주제로 한 학술대회 현장에서 진행돼 의미가 더해졌다. 두 기관은 인구 감소와 지역소멸 위험이 전국적 과제로 떠오른 상황에서 연구 역량과 정책 경험을 결집해 실효성 높은 인구 정책 모델을 공동 개발하는 데 힘을 모을 계획이다.

협약에는 △지자체 인구영향평가 사업 상호 지원 △연구 시너지 강화를 위한 인적·물적 자원 교류 △학술자료 공유 및 공동 세미나·포럼 개최 등이 포함됐다. 이를 통해 인구정책 연구 거버넌스를 확대하고, 지자체의 정책 추진 역량을 높이는 데 협력을 이어갈 방침이다.

이날 체결식에는 김세현 부산연구원 인구전략연구센터장과 유정균 경기연구원 인구영향평가센터장을 비롯한 두 기관 관계자들이 참석했다.





김세현 센터장은 "인구위기는 더 이상 특정 지역의 문제가 아니라 국가 전반의 구조적 도전"이라며 "두 기관이 축적한 연구 기반을 바탕으로 보다 실질적인 정책 대안을 제시할 수 있을 것"이라고 말했다.

부산연구원 인구전략연구센터와 경기연구원 인구영향평가센터가 인구위기 극복과 지역사회 발전 전략 마련을 위한 업무협약을 체결하고 있다.

영남취재본부 조충현 기자 jchyoung@asiae.co.kr

