신세계디에프, 노동부 일·생활 균형 우수기업 선정

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

주 35시간·유연근무 확산 성과

신세계면세점을 운영하는 신세계디에프는 고용노동부가 주관하는 '2025 대한민국 일·생활 균형 우수기업'에 선정됐다고 28일 밝혔다.

일·생활 균형 우수기업은 노동부가 기업의 유연근무 운영, 근로시간 단축 노력, 휴가 사용 실적, 육아지원 체계, 일하는 방식 개선 등을 종합 평가해 인증하는 제도다.

이희재 신세계디에프 상무(오른쪽)가 '2025 대한민국 일·생활 균형 우수기업' 시상식에서 박용순 중기부 중소기업정책실장으로부터 선정패를 받고 있다. 신세계디에프 제공

AD

신세계디에프는 유연근무·근로시간·휴가·육아지원 등 전 항목에 대한 정량·정성 평가에서 성과를 인정받았다. 대표적으로 주 35시간 근무제(9to5), PC-오프(OFF)제 시행, 사무실 일괄 소등 등 물리·시스템·조직문화 기반의 3중 관리체계를 통해 정시퇴근 문화를 제도화했다.

휴가 제도로는 난임휴직과 휴가, 장기근속휴가, 경조휴가 등 다양한 복지휴가를 운영 중이다. 또 임신 인지부터 초등학교 입학까지 이어지는 생애주기형 모성보호·육아지원 체계를 구축해 근무 안정성과 복귀율 향상에도 기여하고 있다. 임신기 단축근무, 출산휴직 및 휴가, 육아휴직, 희망육아휴직, 육아기 단축근무, 자녀입학 돌봄휴직 등이 대표적인 사례다.





AD

신세계디에프 관계자는 "앞으로도 근로환경 개선과 일하는 방식의 혁신을 기업문화의 중심 과제로 삼아 추진해 나가겠다"고 전했다.





김흥순 기자 sport@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>