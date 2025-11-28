KCGI운용 "초대형 기술주 압축포트폴리오 지수 수익률 가장 높아"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

최근 10년간 미국 주요 지수의 성과를 분석한 결과, 시가총액 상위 초대형 기술주 10개로 구성된 'S&P500 Top 10' 지수가 수익률, 위험 조정 수익률이 가장 우수한 것으로 나타났다. 인공지능(AI)·반도체 등 초대형 기술 기업을 중심으로 구조적 성장세를 이어가면서 압축 포트폴리오가 더 높은 수익률을 낸 결과로 분석된다.

KCGI자산운용은 지난 18일 기준으로 ▲S&P500 Top 10 ▲Indxx US Tech Top 10 ▲나스닥100 ▲나스닥 ▲S&P500 ▲S&P500(동일가중) 등 6개 미국 대표 지수의 수익률을 비교한 결과 S&P500 Top10 성과가 가장 높았다고 28일 밝혔다.

S&P500 Top10 지수는 미국 S&P500 구성 종목 가운데 시가총액 상위 10개 기업으로 구성된 지수다. 1년 수익률은 27.1%, 10년 누적 수익률은 526.1%에 달했다.

미국 기술주 상위 10개 기업을 담은 Indxx US Tech Top10 지수 상승률은 1년 24.4%, 10년 486.9%를 기록했다.

S&P500(동일가중) 지수는 10년 수익률이 134.7%로 분석 대상 지수 가운데 가장 낮았다. 다양한 종목에 골고루 투자한 분산 효과가 오히려 시장 내 '승자독식' 구조에서는 상대적으로 낮은 성과로 이어진 것으로 나타났다.

전문가들은 최근 시장에서 나타난 '초대형 기술주 중심의 쏠림 현상'이 지수 간 성과 차이를 키운 핵심 요인이라고 분석했다. 엔비디아·애플·마이크로소프트·구글 등 대형 기술 기업이 AI 인프라·반도체·클라우드 분야에서 실적이 급증하며 시장 지배력을 강화한 점이 지수 성과에 크게 작용했다는 평가다.

KCGI자산운용 관계자는 "시가총액 상위 기술 기업의 대규모 데이터센터 투자, AI 모델 경쟁 등을 이어가면서 시장지배력 강화하고 지수 내 영향력을 더 확대할 것"이라고 설명했다. 이어 "투자자 입장에서는 단순한 분산보다 시장의 구조적 흐름을 반영한 집중 포트폴리오의 효율성을 검토할 필요가 있다"고 조언했다.

지수의 위험 대비 효율성을 보여주는 샤프지수 비교에서도 톱10 종목 중심 지수의 성과가 돋보였다. S&P500 Top10 지수가 10년 기준 0.95로 가장 높았다. Indxx US Tech Top 10이 뒤를 이었다. 동일 위험 수준에서 나스닥(0.82), S&P500(0.75)보다 더 높은 수익을 기록했다는 의미다.





KCGI자산운용 관계자는 "S&P500 Top10에는 기술주 외에도 버크셔 해서웨이 등 비기술주가 일부 포함돼 테크 톱10보다 변동성이 낮은 구조"라며 "구조적 요인이 지속되는 한 초대형 기술주의 지배력은 당분간 약화하기 어려울 것"이라고 전망했다.

박형수 기자 parkhs@asiae.co.kr

