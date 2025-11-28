빗썸, 창립 12주년 기념 '2025 SBS 가요대전 with 빗썸' 방청권 이벤트 진행

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

빗썸은 창립 12주년을 맞아 올해 연말 대표 음악 축제인 SBS 가요대전의 메인 타이틀 파트너로 공식 참여한다고 28일 밝혔다. '골든루프(Golden Loop)'를 주제로 열리는 올해 가요대전은 오는 12월25일 인천 인스파이어 아레나에서 개최된다.

빗썸은 가요대전 무대를 현장에서 즐길 수 있는 방청권 응모 이벤트를 진행한다. 해당 이벤트는 빗썸 공지사항 내 '방청권 응모하기' 버튼을 통해 참여할 수 있으며, 당첨자에게는 1인 1매의 SBS 가요대전 방청권이 제공된다.

이벤트는 총 2회차로 진행된다. 1차는 만 15세 이상 전국민 누구나 참여할 수 있는 공식 방청권 응모 이벤트로 12월1일 오후 2시부터 7일 오후 6시까지 진행된다. 2차는 12월 8일부터 일주일간 진행되는 빗썸 회원 전용 응모 이벤트다. 각 회차의 당첨자는 이벤트 종료 후 개별 안내될 예정이다.





빗썸 관계자는 "12년 동안 빗썸을 믿고 함께해 주신 이용자분들께 감사의 마음을 전하고, 즐거운 연말을 보내시길 바라는 마음에서 이번 이벤트를 마련했다"며 "앞으로도 다양한 문화 콘텐츠와의 협업을 통해 이용자 경험을 폭넓게 확장해 나가겠다"고 말했다.





