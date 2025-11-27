슈미트헬스코리아·대웅제약, 이스미젠 공동 판매 계약 체결

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

면역 치료제 전문 기업 슈미트헬스코리아가 대웅제약과 자사의 주력 호흡기 감염 치료제인 '이스미젠' 설하정에 대한 공동 판매 계약을 체결했다고 27일 밝혔다.

양사는 이번 협력을 통해 이스미젠을 단순한 호흡기 감염 치료제를 넘어, 표준 치료의 한계를 극복하는 선진적인 '면역 강화 솔루션'으로 시장에 안착시킨다는 계획이다.

이스미젠은 ▲감기 ▲부비동염 ▲비염 ▲알레르기 ▲천식 ▲만성기침 ▲기관지염 ▲COPD(만성폐쇄성폐질환) ▲기관지확장증 등 호흡기 질환에서 사라지지 않는 잔존 증상을 개선하는 약물이다. 사소한 감기로도 허혈성 악화를 겪을 수 있는 심혈관계 질환자, 만성 염증으로 면역 저하를 겪는 성인병 환자, 그리고 면역 세포 활성화를 필요로 하는 암 환자의 재발 관리 영역에서도 임상적 근거와 효과를 확립하며 높은 치료 만족도를 보인 것으로 알려졌다.

또한 단순한 증상 억제를 넘어, 신체의 자연스러운 면역 방어 시스템을 재건하고 강화하는 기전을 통해 질병의 예방과 치료를 동시에 도모하는 것이 특징이다.





윤두원 슈미트헬스코리아 대표는 "이번 대웅제약과의 협업은 단순한 매출 증대 이상의 가치를 지닌다"며 "국내 최고 수준의 영업 네트워크를 통해 이스미젠이 가진 '근본적 면역 치료제'로서의 가치를 의료진과 환자들에게 널리 알리고, 호흡기 및 면역 질환 관리의 새로운 표준을 정립하는 계기가 될 것"이라고 했다.





