"美, 대만 관세 협상서 대미 투자에 노동자 훈련도 요구"

도널드 트럼프 미국 행정부가 반도체 등 첨단 산업 분야에서 대만이 신규 투자를 하고 미국 노동자를 교육하도록 하는 내용의 합의를 추진 중이라고 26일(현지시간) 로이터 통신이 5명의 소식통을 인용해 보도했다.

이 합의가 성사되면 세계 최대 파운드리(반도체 위탁생산) 업체 TSMC 등 대만 기업들이 자본과 인력을 투입해 미국 내 생산 시설을 확대하고, 미국 노동자들을 교육하게 될 전망이다.

현재 대만의 대미 수출품에는 20%의 관세가 부과되고 있으며, 대만은 트럼프 행정부와 관세 인하를 위해 협상을 진행 중이다.

한 소식통은 대만의 총 대미 투자 규모가 아시아의 다른 경쟁국들의 투자 규모보다 작을 것이며, 대만의 노하우를 활용한 워싱턴 사이언스 파크 건설 지원도 포함될 것이라고 전했다.

한국과 일본은 대미 관세를 25%에서 15%로 낮추는 협정을 체결하며 각각 미국에 3500억달러, 5500억달러를 투자하기로 약속했다.

다만 소식통은 대만과 미국 간 협상이 언제 마무리될지, 최종 합의에 어떤 내용이 포함될지는 불분명하다고 밝혔다.

로이터에 따르면 줘룽타이 대만 행정원장(총리 격)은 26일 타이베이에서 기자들과 만나 미국과 관세 협상에 대해 세부 사항 확정을 위해 문서를 교환하는 단계에 있다고 말했다.

앞서 지난 19일 트럼프 대통령은 워싱턴DC에서 열린 미·사우디 투자포럼에서 TSMC가 애리조나주에 건설 중인 반도체 공장을 언급하며 이처럼 매우 복잡한 공장을 건설해 운영하려면 수천 명의 외국인 전문 인력이 필요하다고 말한 바 있다. 또 "그 사람들은 우리 사람들에게 컴퓨터 칩을 만드는 방법을 가르칠 것이며 짧은 기간에 우리 사람들이 일을 잘하게 될 것"이라고 했다.





웨이저자 TSMC 회장은 지난 1월 숙련공 부족과 공급망 공백으로 미국 애리조나 신규 공장 건설이 대만에서보다 최소 두 배 오래 걸린다고 말한 바 있다.





오수연 기자 syoh@asiae.co.kr

