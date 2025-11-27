본문 바로가기
바이트댄스, 중국 기업 중 올해 엔비디아 칩 최다 구매
훈련용 칩은 부분 허용
추론용은 중국산 사용 압박

중국 정부가 틱톡 모회사 바이트댄스에 엔비디아 칩 사용을 중단하라고 요구한 것으로 알려졌다. 다만 AI 모델의 훈련에는 엔비디아 칩 사용을 일부 허용하고 있어 중국 정부가 AI 분야에서 미국 의존도를 낮추고 자국 반도체 생태계를 키우기 위한 조치라는 분석이 나온다.


"중국, 틱톡 모회사 바이트댄스에 엔비디아 칩 사용 제한" 중국 상하이의 바이트댄스 사옥 외벽에 기업 로고가 걸려 있다. 로이터연합뉴스
중국 규제당국은 바이트댄스의 신규 데이터센터에 엔비디아 칩을 쓰지 못하도록 차단했다고 미국 정보기술(IT) 전문매체 디인포메이션이 소식통을 인용해 26일(현지시간) 보도했다.


엔비디아 칩을 새로 주문하는 것뿐 아니라 이 회사가 이미 보유한 칩도 사용하지 말라고 한 것이다. 이는 앞서 중국이 현지 기업들에 엔비디아의 AI 칩을 신규 주문하지 말라고 한 것보다 강화한 조치다. 바이트댄스는 올해 중국 기업 중 엔비디아 칩을 가장 많이 구매한 회사로 알려졌다.


이는 미국의 AI 생태계에 대한 의존도를 낮추고 자국 기술을 육성하려는 중국의 전략적 의도가 반영된 조치로 풀이된다. 결국 엔비디아 칩 대신 화웨이나 캠브리콘 등 중국 내 업체의 제품을 사용하라는 압박으로 해석된다.


브래디 왕 카운터포인트 리서치 분석가는 중국 기업들이 엔비디아 칩 의존을 줄이고자 빠르게 움직이고 있다며 "이는 그들이 원해서 하는 일이 아니라, 해야만 하는 일"이라고 설명했다.


중국은 AI 모델의 구동과 추론 작업에만 엔비디아 칩 사용을 금지했을 뿐, 모델 훈련용으로 사용하려고 구매하는 것까지 완전히 막지는 않는다고 소식통은 전했다. 중국산 칩의 기술 역량이 AI 모델의 작업 수행은 가능한 수준이지만, AI 모델 훈련에는 여전히 부족하기 때문이다. 중국은 AI 칩의 생산 역량도 충분하지 않은 상태다.


현재 미국은 엔비디아 칩 중 저성능 버전인 'H20'만 중국 판매를 허용하고 있다. 그러나 이 칩은 훈련보다는 구동·추론 작업에 적합한 제품으로 평가된다. 반면 미국이 최근 중국 수출 허용 여부를 검토 중인 'H200'이 실제로 판매될 경우 상황이 달라질 수 있다. H200은 H20과 견줘 약 2배의 성능을 보유하고 있고, 모델 훈련용으로도 적합하기 때문이다.




김민영 기자 argus@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

