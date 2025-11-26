[조세 돋보기]배당소득 분리과세 최고세율 이견 여전…"30% 가닥 사실 아냐"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

최고세율 인하…당정 공감했지만 與일부 "부자 감세" 반발

박수영 "27일 소소위·28일 전체회의 통해 이번주 통과"

국회 기획재정위원회 조세소위원회는 26일 배당소득 분리과세 최고세율을 놓고 견해차를 좁히지 못했다. 일각에서 제기한 '최고세율 30% 유력설'도 사실이 아닌 것으로 확인됐다. 당초 여야는 최고세율을 정부안인 35%에서 25%로 낮추는 안을 유력하게 검토한 바 있다.

26일 서울 여의도 국회에서 기획재정위원회 조세소위원회가 열리고 있다. 2025.11.26 김현민 기자

국민의힘 소속인 박수영 조세소위원장은 이날 국회에서 열린 조세소위 도중 기자들과 만나 '최고세율 30% 안에 공감대를 이뤘다'는 일각의 주장에 대해 "30%로 못박은 것은 전혀 사실이 아니다"라며 선을 그었다.

일부 더불어민주당 의원의 최고세율 인하 반대 입장도 여전한 것으로 확인됐다. 배당소득 분리과세 최고세율 인하가 '부자 감세'에 해당한다는 이유에서다. 박 위원장은 "25%로 상당히 근접하는 분위기에서 시작했는데 민주당 의원 두 분 정도가 부자 감세라며 35% 안을 고수한다"며 "내일 정태호 간사로부터 정확한 여당 입장을 들어봐야 한다"고 말했다.

이어 민주당 지도부가 배당소득 분리과세 최고세율을 25%로 낮추는 방안을 검토하는 것을 언급하며 "여당 지도부가 (최고세율 인하) 방침을 정했는데 개별 발언이 나오고 있어 애를 먹고 있다"고 토로했다.

박 위원장은 '(배당소득 분리과세 법안이) 이번 주 안에 통과되느냐'는 질문에 "당연히 이번 주 안에 통과하는 것을 목표로 한다"며 "내일 열리는 소(小)소위에서 합의하려고 하고 있고, 모레 전체회의를 잡아놓은 이유가 이를 통과시키려고 하는 것"이라고 설명했다.





조세소위는 오는 27일 오전 소소위를 열고 배당소득 분리과세·법인세·교육세 등 이견이 첨예한 법안들을 논의할 예정이다.





장보경 기자 jbg@asiae.co.kr

