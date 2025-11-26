성남시, 내달 9일 희망성남 토크콘서트 마지막 강연 '자산관리 전략'

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

김광석 한국경제산업연구원 실장 초빙

경기 성남시(시장 신상진)는 오는 12월 9일 오후 3시 30분~5시 30분 시청 1층 온누리에서 '자산관리 전략'을 주제로 한 올해 희망성남 토크콘서트 마지막 강연을 연다.

‘자산관리 전략’ 김광석 한국경제산업연구원 경제연구실장 초빙 강연 안내 포스터(희망 토크콘서트 9강). 성남시 제공

앞선 11월 19일 '부동산 전망과 내 집 마련 전략(고종완 한국자산관리연구원장)'에 이은 경제 특강 2탄이다.

이날(12월 9일) 초빙 강사는 김광석 한국경제산업연구원 경제연구실장이다.

강연자는 '유동성 랠리'와 빠르게 변화하는 경제 환경 속에서 국내외 주요 경제 현안에 대해 알기 쉽게 설명한다.

이와 함께 유동성 장세의 지속 여부, 실질적인 투자 운용 방향, 향후 경제전망, 자산관리 전략에 관한 강연을 한다.

김광석 실장은 '경제 읽어주는 남자' 저자로 알려진 경제전문가다.

현재 한양대학교 겸임교수로도 재직 중이며, 에너지경제연구원 전문연구원, 현대경제연구원 선임연구원, 삼정KPMG 경제연구원 수석연구원 등으로 활동했다.





강연은 무료로 진행되며, 성남시 평생학습 통합 플랫폼 '배움 숲' 홈페이지를 통해 선착순 600명까지 신청할 수 있다.





성남=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

