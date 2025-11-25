경기도, 25일 드론 폭발물·화학물질 테러 대응 합동훈련

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

경기도는 25일 수원월드컵경기장 제3주차장에서 드론 폭발물 및 화학물질 테러 대응 합동훈련을 실시했다.

경기도와 경기남부경찰청, 국가정보원 경기지부가 공동 주관한 이번 훈련에는 소방, 환경부, 군 등 총 11개 유관기관에서 210여명이 참여했으며 헬기·장갑차·소방차 등 장비 30여대가 투입됐다.

경기도가 25일 드론 폭발물 및 화학물질 테러 대응 합동훈련을 하고 있다. 경기도 제공

AD

경기도는 이날 드론 기반 테러 발생 시 신속한 탐지, 차단, 격추, 피해 최소화 대응체계 구축을 목표로 상황전파, 초동조치 등 도내 대테러 관계기관의 대응 절차와 사상자 발생 시 구조·구급을 위한 대응체계를 점검하는 훈련을 진행했다.

경기도는 본훈련에 앞서 5일간 사전훈련을 진행하며 관계기관 간 역할과 책임을 명확히 하고 대응 절차를 사전에 반복 점검했다.





AD

이종돈 경기도 안전관리실장은 "국내에서도 폭력적 극단주의 확산과 고도화되고 다양해지는 복합적 테러 위협에 노출돼 있다"며 "이번 훈련은 이러한 위협에 대비해 대테러 관계기관 간 실전적·통합적 대응 역량을 점검하고 도민 안전 확보체계를 강화하기 위해 마련됐다"고 말했다.





이영규 기자 fortune@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>