일동제약 건강기능식품 '키드큐 시리즈', 굿디자인 상품 선정

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

일동제약은 자사의 건강기능식품 '키드큐 시리즈'가 2025년도 '우수디자인(굿디자인·GD) 상품'으로 선정됐다고 25일 밝혔다.

'굿디자인 상품 선정'은 디자인이 우수한 상품 및 서비스에 대하여 정부가 인증하는 'GD 마크'를 부여하는 제도로 산업통상자원부가 주최하고 한국디자인진흥원이 주관한다.

일동제약 건강기능식품 '키드큐 시리즈'. 일동제약

AD

일동제약의 '키드큐 시리즈'는 아이들의 건강과 성장에 필요한 성분 및 원료를 과학적으로 설계해 만든 건강기능식품이다.

'키드큐 시리즈'는 ▲아이들의 면역력과 기억력을 고려한 '키드큐 홍삼 젤리' ▲비타민·무기질 5종이 함유된 '키드큐 비타 젤리' ▲아연과 비타민D가 들어 있는 '키드큐 면역 젤리' ▲튼튼한 성장을 위한 칼슘 함유 '키드큐 키즈플러스 젤리' ▲원활한 배변을 돕는 '키드큐 쾌변 젤리' 등 5종으로 구성돼 있다.

일동제약에 따르면, 아이들의 눈높이에 맞춰 재미있는 동물 캐릭터로 패키지 디자인을 꾸미고, 쉽고 맛있게 섭취할 수 있도록 젤리 제형을 채택했다. 또한, 섭취 시 아이들이 다치지 않게 개별형 스틱 포장의 모서리 마감을 둥글게 처리하고, 혼자서도 안전하게 뜯을 수 있도록 이지컷(easy-cut) 방식을 적용했다.

특히, 패키지 디자인의 경우 아이들의 호기심을 당기고 친근감을 느낄 수 있게끔 '숲속 마을 동물들의 자동차 경주'를 모티브로 다섯 가지 동물 캐릭터를 '키드큐 시리즈' 5종 패키지에 하나씩 배치했다.

호랑이, 원숭이, 코끼리, 기린, 하마 캐릭터를 태운 경주용 자동차 디자인을 각 제품별로 나누어 삽입하는 한편, 5종의 패키지를 나란히 배열하면 경주 코스가 이어지도록 구성하여 아이들의 재미와 상상력을 자극할 수 있게 했다.

각 제품에 함유된 주요 기능성 성분을 '부스터'로 장착해 누가 먼저 결승선을 통과하는지 겨루는 스토리 설정을 통해 아이들이 필요에 맞는 영양 섭취를 바탕으로 튼튼하고 건강하게 성장하는 모습을 비유적으로 나타냈다고 회사 측은 설명했다.





AD

아울러, 지속 가능한 산림 관리 방식을 유도하기 위한 FSC(Forest Stewardship Council) 인증을 받은 종이와 콩기름 잉크(SOY INK)를 사용해 패키지를 제작하는 등 환경 친화와 ESG 경영 실천 의지를 반영했다고 덧붙였다





정동훈 기자 hoon2@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>