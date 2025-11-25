본문 바로가기
bar_progress

글자크기 설정

닫기

4천피 무너진 코스피…재반등 가능성은 [3분 브리프]

입력2025.11.25 08:00

시계아이콘00분 57초 소요
언어변환 뉴스듣기

[한 눈에 읽기]
①코스피, 다시 4000선 아래…지지선은 3700~3800
②삼성바이오, 인적분할 후 재상장…합산 시총 91조, 4조↑
③조선 3사, 10년 만에 A등급 회복…구조 개선이 이끌었다

MARKET INDEX
4천피 무너진 코스피…재반등 가능성은 [3분 브리프]
AD

○미 뉴욕증시 'AI 랠리' 재점화에 일제 상승

○월러 Fed 이사 "12월 금리 인하 지지"…투자심리 회복

○추수감사절 연휴로 거래량 감소·변동성 확대 우려도

TOP 3 NEWS
■ 다시 4000선 이탈 코스피…지지선은 어디
○21일 3% 넘게 하락하며 3800선대로 내려앉아
○美 증시 반등·저가 매수세 유입에 하루만에 반등
○당분간 조정 국민 지속 예상
■ 삼성바이오 두종목으로 재상장…합산 시총 91조
○첫날부터 '실적·파이프라인' 재평가
○삼성바이오로직스 '퓨어 CDMO'
○삼성에피스홀딩스 '신약 개발·투자 확대'
■ 조선 3사, 일제히 '신용도 A급' 회복…중후장대 중 예외적 개선 흐름
○한화오션 BBB+ → A-, 삼성重도 6월 상향
○HD현대중공업은 A+에 '긍정적' 전망
○현금흐름과 수익성 동반 개선…수주도↑
그래픽 뉴스 : [금통위poll] ①올해 금리인하 끝났다…내년엔 "1분기 인하 vs 장기 동결"
4천피 무너진 코스피…재반등 가능성은 [3분 브리프]

○11월 동결, 부동산 시장 불안·환율 불안정 부각

○1분기 내린다 vs 인하 끝났다 팽팽…내년 말 2.25%

○美 12월 인하…내년 말 3.25% 예상 다수

돈이 되는 法
4천피 무너진 코스피…재반등 가능성은 [3분 브리프]
■ "다른 프로젝트 투입" 정규직 근로자 정직 후 해고는 부당
○대표 "다음 프로젝트 전 정직처리" 후 퇴사 통보
○서울지노위·중노위는 근로자 구제신청 기각
○법원 "자진 퇴사 증거 없어"…부당해고 판단
☞기사보기:  https://www.asiae.co.kr/article/lawtimes/2025112414343475036
■ 범죄피해자 지원 '원스톱' 처리
○2027년 2월 가동 목표
○비대면 클릭 한번으로 해결
○지원제도 하나로 모아 일상 복귀 앞당겨
☞기사보기:  https://www.asiae.co.kr/article/lawtimes/2025112414430707093
■ 조기출근·야근 반복…주 52시간 넘지 않아도 뇌출혈 '업무상 재해' 인정
○주 52시간 미만에도 뇌출혈 발생, 업무상 재해 맞다
○공단 "인과관계 인정되지 않아" 부지급 결정
○법원 "업무부담 가중요인 고려, 질병 관련성 증가했다"
☞기사보기:  https://www.asiae.co.kr/article/lawtimes/2025112414524147231

※ 아시아경제와 법률신문의 콘텐츠 제휴 코너인 '돈이 되는 法'은 매주 화·목요일자에 실립니다.

오늘 핵심 일정

○국내

코스닥 엔에이치스팩32호 청약, 확정 공모가 2000원


○해외

02:45 독일 Buba 총재Nagel의 연설

03:00 미국 2년물 국채입찰

14:00 영국 자동차 신규등록 (YoY) (10월)

16:00 독일 GDP(QoQ) (3분기)

22:30 미국 근원 생산자물가지수(MoM) (9월)

22:30 미국 근원 소매판매(MoM) (9월)

22:30 미국 생산자물가지수(MoM) (9월)

22:30 미국 소매판매(MoM) (9월)


지금 뜨는 뉴스

AD
◇점심&퇴근길 날씨
○최저기온 8℃(1℃) ｜최고기온 : 11℃(6℃)
○강수확률 오전 70%｜오후 60%
○미세먼지 오전 나쁨｜오후 보통
4천피 무너진 코스피…재반등 가능성은 [3분 브리프]

3분이면 OK, 꼭 필요한 시간-가성비 경제뉴스. 매일 8시 발행.




<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

AD
AD

이시각 HOT 뉴스

당신이 궁금할 이슈 콘텐츠

AD

맞춤콘텐츠

AD

실시간 핫이슈

AD

놓칠 수 없는 이슈 픽

기획
소종섭의 시사쇼
  • 25.11.1809:52
    홍장원 "거의 마무리 국면…안타깝기도"
    홍장원 "거의 마무리 국면…안타깝기도"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 마예나 PD 지난 7월 내란특검팀에 의해 재구속된 윤석열 전 대통령은 한동안 법정에 출석하지 않았다. 특검의 구인 시도에도 강하게 버티며 16차례 정도 출석 요청에 응하지 않았다. 윤 전 대통령의 태도가 변한 것은 곽종근 전 육군 특수전사령관이 증인으로 나온 지난달 30일 이후이다. 윤 전 대통령은 법정에 나와 직접

  • 25.11.0614:16
    김준일 "윤, 여론·재판에서 모두 망했다" VS 강전애 "윤, 피고인으로서 계산된 발언"
    김준일 "윤, 여론·재판에서 모두 망했다" VS 강전애 "윤, 피고인으로서 계산된 발언"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 이미리 PD■ 출연 : 강전애 전 국민의힘 대변인, 김준일 시사평론가(11월 5일) 소종섭 : 이 얘기부터 좀 해볼까요? 윤석열 전 대통령 얘기, 최근 계속해서 보도가 좀 되고 있습니다. 지난해 국군의 날 행사 마치고 나서 장군들과 관저에서 폭탄주를 돌렸다, 그 과정에서 또 여러 가지 얘기를 했다는 증언이 나왔습니다. 강

  • 25.11.0514:24
    정성장 "북한 5년 내 핵추진잠수함 진수 가능성"
    정성장 "북한 5년 내 핵추진잠수함 진수 가능성"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 박수민 PD■ 출연 : 정성장 세종연구소 부소장(11월 3일) 소종섭 : 여러분 안녕하십니까? 소종섭의 시사쇼 시작하겠습니다. 오늘 이 시간에는 정성장 세종연구소 부소장님과 함께 핵 추진 잠수함이 어떤 것인지, 그리고 북한의 실태는 어떤 것인지 등 핵 추진 잠수함과 관련해 알아보겠습니다. 정 부소장님은 진작부터 한국

  • 25.11.0208:00
    아르헨티나 중간선거 개입한 트럼프…재정지원 논란
    아르헨티나 중간선거 개입한 트럼프…재정지원 논란

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트■ 연출 : 박수민 PD■ 출연 : 이현우 기자 아르헨티나 중간선거에서 집권 여당인 자유전진당이 압도적인 승리를 거두며 하비에르 밀레이 대통령의 입지가 크게 강화됐다. 그러나 이번 선거 결과를 두고 도널드 트럼프 미국 대통령의 노골적인 개입이 결정적 역할을 했다는 분석이 나오면서 국제사회에 충격을 주고 있다.아르헨 자유전진당, 소수당에서 거

  • 25.11.0108:30
    전격 핵잠수함 승인 "매우 이례적"…여기 치밀한 계산이 깔려있다
    전격 핵잠수함 승인 "매우 이례적"…여기 치밀한 계산이 깔려있다

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트■ 연출 : 박수민 PD■ 출연 : 이현우 기자 도널드 트럼프 미국 대통령이 한국의 핵잠수함 건조를 승인하면서 동북아시아의 군사 지형이 급격히 변화하고 있다. 한미 정상회담에서 공식 발표된 이번 승인은 단순한 무기 도입 차원을 넘어 역내 세력균형에 중대한 전환점이 될 것으로 전망된다. 이재명 대통령이 북한과 중국을 직접 언급하며 핵잠수함 필요

이시각 랭킹 뉴스

08:00 기준

다양한 채널에서 아시아경제를 만나보세요!

위로가기

공유하기

닫기