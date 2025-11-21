본문 바로가기
bar_progress

글자크기 설정

닫기

코스피, 외국인 2.8조 매도폭탄…3%대 하락마감

김대현기자

입력2025.11.21 16:27

수정2025.11.21 16:44

시계아이콘01분 16초 소요
언어변환 숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
뉴스듣기

SK하이닉스 8%대↓
美금리동결·AI버블 우려 확산

미국 기준금리 동결 가능성과 인공지능(AI) 거품 우려 등이 복합적인 악재로 작용하면서, 코스피지수가 21일 3800대까지 밀려났다. 반도체·전력기기 등 AI 관련주 중심으로 매도세가 강했다.


21일 코스피지수는 전날 대비 151.59포인트(3.79%) 내린 3853.26에 거래를 마쳤다. 이날 지수는 96.15포인트(2.40%) 내린 3908.70으로 출발한 뒤 장중 4%대 낙폭을 기록하기도 했다. 특히 외국인이 장 초반부터 1조원대 매물을 쏟아냈고, 마감 시점까지 총 2조8289억원어치를 순매도했다. 개인과 기관은 각각 2조2920억원어치, 4955억원어치를 순매수했다.

코스피·코스닥 모두 3%대 하락 마감
코스피, 외국인 2.8조 매도폭탄…3%대 하락마감 코스피 지수가 장 직후 4% 넘게 하락하며 하루 만에 4000선이 무너진 21일 서울 중구 하나은행 딜링룸 전광판에 국내 주가지수가 표시돼 있다. 이날 원달러 환율은 4.5원 오른 1472.4원에 개장했다. 강진형 기자
AD

업종별로 보면 전기전자(-6.43%), 의료 정밀기기(-5.94%), 제조(-4.71%), 기계장비(-4.38%), 증권(-3.78%), 운송장비부품(-2.72%), 화학(-2.63%), 금융(-2.31%), 금속(-2.22%) 등 대부분 업종이 큰 폭의 하락세를 보였다.


시가총액 상위 종목 중에선 SK스퀘어(-9.37%), SK하이닉스(-8.76%), 두산에너빌리티(-5.92%), 삼성전자(-5.77%), 한화에어로스페이스(-5.13%), HD현대중공업(-4.80%), 삼성전자우(-4.37%), 한화오션(-4.16%), 삼성물산(-3.57%), LG에너지솔루션(-3.51%), HD한국조선해양(-3.11%) 등 대부분 종목이 큰 폭 하락했다. NAVER(2.14%), 기아(0.53%) 등은 상승했다.


코스닥지수는 전날 대비 27.99포인트(3.14%) 내린 863.95에 마감했다. 이날 지수는 24.49포인트(2.75%) 내린 867.45로 출발해 낙폭을 키웠다. 외국인이 1281억원어치를 순매도했고, 기관도 791억원어치를 팔아치웠다. 개인은 2200억원어치를 사들였다.


시가총액 상위 종목 중에선 케어젠(14.66%), 코오롱티슈진(11.49%), 에이비엘바이오(0.85%), 리가켐바이오(0.34%) 등이 상승했다. 반면 이오테크닉스(-9.82%), 원익IPS(-6.90%), 레인보우로보틱스(-6.52%), 리노공업(-6.37%), 삼천당제약(-5.80%), 에코프로(-5.17%), 에코프로비엠(-4.82%), 펩트론(-4.40%), 휴젤(-3.64%), 올릭스(-3.62%), 파마리서치(-3.35%), HLB(-3.13%), 알테오젠(-2.87%) 등 대부분 종목이 하락 마감했다.

"주가 급등에 따른 단기 조정 구간…12월 FOMC까지 변동성 커"

이날 급락은 미 기준금리 동결 가능성과 AI 거품 우려가 복합적으로 작용한 결과로 풀이된다. 리사 쿡 미 연방준비제도(Fed) 이사의 발언도 불안심리를 키웠다. 그는 주식, 회사채, 주택 등 여러 자산군에서 가격이 고평가돼 있고, 크게 하락할 가능성이 커졌다고 주장했다. 예상보다 양호한 9월 고용지표로 12월 기준금리 인하 기대가 약화한 점도 주식 시장의 약세를 부추겼다.

코스피, 외국인 2.8조 매도폭탄…3%대 하락마감

임정은 KB증권 연구원은 "엔비디아의 호실적이 AI 버블 우려를 완전히 해소하지 못했고, 시장 우려가 더욱 증폭되며 전날 상승 폭보다 더 크게 하락했다"며 "최근 증시 조정의 기저에는 매파적 Fed에 대한 우려가 있다"고 말했다. 이어 "12월에 인하가 없을 수 있다는 사실을 시장이 받아들이는 것이 오히려 증시 바닥을 만들 수 있다. 현재 경제 여건을 고려할 때, 내년 1월엔 인하가 불가피하다"고 전했다.


지금 뜨는 뉴스

AD

조아인 삼성증권 연구원은 "12월 미 연방공개시장위원회(FOMC) 전후까지 시장의 높은 변동성은 불가피해 보인다"며 "코스피가 지난달 4200포인트까지 급등했던 만큼, 단기 가격 조정 구간으로 판단한다"고 짚었다. 그러면서 "3주 동안 9% 수준의 조정을 겪었고, 단기 달러 유동성 문제는 점차 해소될 가능성이 높다"며 "지금은 단기 유동성 시장의 안정화를 살펴보면서, 대응 전략을 모색해야 한다"고 조언했다.




김대현 기자 kdh@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

AD
AD

이시각 HOT 뉴스

당신이 궁금할 이슈 콘텐츠

AD

맞춤콘텐츠

AD

실시간 핫이슈

AD

놓칠 수 없는 이슈 픽

기획
소종섭의 시사쇼
  • 25.11.1809:52
    홍장원 "거의 마무리 국면…안타깝기도"
    홍장원 "거의 마무리 국면…안타깝기도"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 마예나 PD 지난 7월 내란특검팀에 의해 재구속된 윤석열 전 대통령은 한동안 법정에 출석하지 않았다. 특검의 구인 시도에도 강하게 버티며 16차례 정도 출석 요청에 응하지 않았다. 윤 전 대통령의 태도가 변한 것은 곽종근 전 육군 특수전사령관이 증인으로 나온 지난달 30일 이후이다. 윤 전 대통령은 법정에 나와 직접

  • 25.11.0614:16
    김준일 "윤, 여론·재판에서 모두 망했다" VS 강전애 "윤, 피고인으로서 계산된 발언"
    김준일 "윤, 여론·재판에서 모두 망했다" VS 강전애 "윤, 피고인으로서 계산된 발언"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 이미리 PD■ 출연 : 강전애 전 국민의힘 대변인, 김준일 시사평론가(11월 5일) 소종섭 : 이 얘기부터 좀 해볼까요? 윤석열 전 대통령 얘기, 최근 계속해서 보도가 좀 되고 있습니다. 지난해 국군의 날 행사 마치고 나서 장군들과 관저에서 폭탄주를 돌렸다, 그 과정에서 또 여러 가지 얘기를 했다는 증언이 나왔습니다. 강

  • 25.11.0514:24
    정성장 "북한 5년 내 핵추진잠수함 진수 가능성"
    정성장 "북한 5년 내 핵추진잠수함 진수 가능성"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 박수민 PD■ 출연 : 정성장 세종연구소 부소장(11월 3일) 소종섭 : 여러분 안녕하십니까? 소종섭의 시사쇼 시작하겠습니다. 오늘 이 시간에는 정성장 세종연구소 부소장님과 함께 핵 추진 잠수함이 어떤 것인지, 그리고 북한의 실태는 어떤 것인지 등 핵 추진 잠수함과 관련해 알아보겠습니다. 정 부소장님은 진작부터 한국

  • 25.11.0208:00
    아르헨티나 중간선거 개입한 트럼프…재정지원 논란
    아르헨티나 중간선거 개입한 트럼프…재정지원 논란

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트■ 연출 : 박수민 PD■ 출연 : 이현우 기자 아르헨티나 중간선거에서 집권 여당인 자유전진당이 압도적인 승리를 거두며 하비에르 밀레이 대통령의 입지가 크게 강화됐다. 그러나 이번 선거 결과를 두고 도널드 트럼프 미국 대통령의 노골적인 개입이 결정적 역할을 했다는 분석이 나오면서 국제사회에 충격을 주고 있다.아르헨 자유전진당, 소수당에서 거

  • 25.11.0108:30
    전격 핵잠수함 승인 "매우 이례적"…여기 치밀한 계산이 깔려있다
    전격 핵잠수함 승인 "매우 이례적"…여기 치밀한 계산이 깔려있다

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트■ 연출 : 박수민 PD■ 출연 : 이현우 기자 도널드 트럼프 미국 대통령이 한국의 핵잠수함 건조를 승인하면서 동북아시아의 군사 지형이 급격히 변화하고 있다. 한미 정상회담에서 공식 발표된 이번 승인은 단순한 무기 도입 차원을 넘어 역내 세력균형에 중대한 전환점이 될 것으로 전망된다. 이재명 대통령이 북한과 중국을 직접 언급하며 핵잠수함 필요

이시각 랭킹 뉴스

16:00 기준

다양한 채널에서 아시아경제를 만나보세요!

위로가기

공유하기

닫기