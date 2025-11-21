본문 바로가기
bar_progress

글자크기 설정

닫기

한솔교육 ‘플라톤 독서토론논술’, 전국 사업설명회 개최

정진기자

입력2025.11.21 10:00

시계아이콘00분 57초 소요
언어변환 숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
뉴스듣기
한솔교육 ‘플라톤 독서토론논술’, 전국 사업설명회 개최
AD

한솔교육(대표 변두성)이 운영하는 '플라톤 독서토론논술'이 11월부터 12월까지 전국 주요 권역에서 예비 창업자 및 교습소 원장 대상 사업설명회를 개최한다. 이번 사업설명회는 교육 창업을 고민하는 예비 원장들에게 플라톤 독서토론논술의 교육 철학과 수업 시스템, 창업 지원 제도를 한눈에 소개하는 자리다.


뿐만 아니라 이번 사업설명회는 11월 초 호남권(광주·전주·여수)과 영남권(부산·대구·울산·창원)을 시작으로 중순에는 수도권(서울·성남·고양·인천)과 충청권(대전·청주·세종)에서 이어진다. 이후 11월 하순부터 12월 중순까지는 호남·영남 전역과 제주(제주)로 확대 개최되며, 전국 약 60여 개 지국에서 순차적으로 진행될 예정이다. 앞서 강남, 분당, 김포, 창원 등 부 지국은 신청이 빠르게 마감되며 높은 수요를 보였다.


또한 올해 12월까지 계약을 완료하는 창업자에게는 2025년 최대 혜택이 제공된다. ▲초도물품·교재·홍보 지원 ▲초기지원금 이벤트 ▲경력직 대상 초기 정착 지원금(50만 포인트) 등 실질적인 지원 제도를 마련했다. 여기에 교습소 오픈 시 제공되는 500만 원 상당의 추가 혜택도 포함된다. 플라톤 교재 지원, 오픈 지역 택배 차량 운행, 간판 비용 일부 지원 등 개설 초기에 필요한 항목을 중심으로 구성해 창업 초기 부담을 덜고, 운영 기반을 마련할 수 있도록 실효성을 높였다.


한편, 플라톤 독서토론논술은 '교사(원장)의 성장이 곧 아이들의 미래가 된다'는 철학을 바탕으로 독서·토론·글쓰기를 연계한 학습 구조를 구축해 온 교육 브랜드다. 차별화된 독서토론논술 콘텐츠와 안정적인 수업 운영 체계, 창업 초기 운영을 지원하는 제도를 기반으로 24년간 교육 현장에서 신뢰를 쌓아왔으며, 이를 토대로 예비 원장에게 지속 가능한 교육 창업 모델을 제시하고 있다.


한솔교육 관계자는 "플라톤 독서토론논술은 사고력 중심의 독서토론 콘텐츠와 체계적인 운영 시스템을 결합해 차별화된 경쟁력을 확보하고 있다"며 "경쟁력 있는 보상 체계와 초기 운영 지원 제도를 통해 교육적 전문성과 안정적인 운영을 동시에 원하는 예비 창업자들에게 실질적인 방향을 제시할 계획"이라고 말했다.


지금 뜨는 뉴스

AD

플라톤 독서토론논술 사업설명회는 플라톤 독서토론논술 홈페이지를 통해 접수 가능하다.




정진 기자 peng1@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

AD
AD

이시각 HOT 뉴스

당신이 궁금할 이슈 콘텐츠

AD

맞춤콘텐츠

AD

실시간 핫이슈

AD

놓칠 수 없는 이슈 픽

기획
소종섭의 시사쇼
  • 25.11.1809:52
    홍장원 "거의 마무리 국면…안타깝기도"
    홍장원 "거의 마무리 국면…안타깝기도"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 마예나 PD 지난 7월 내란특검팀에 의해 재구속된 윤석열 전 대통령은 한동안 법정에 출석하지 않았다. 특검의 구인 시도에도 강하게 버티며 16차례 정도 출석 요청에 응하지 않았다. 윤 전 대통령의 태도가 변한 것은 곽종근 전 육군 특수전사령관이 증인으로 나온 지난달 30일 이후이다. 윤 전 대통령은 법정에 나와 직접

  • 25.11.0614:16
    김준일 "윤, 여론·재판에서 모두 망했다" VS 강전애 "윤, 피고인으로서 계산된 발언"
    김준일 "윤, 여론·재판에서 모두 망했다" VS 강전애 "윤, 피고인으로서 계산된 발언"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 이미리 PD■ 출연 : 강전애 전 국민의힘 대변인, 김준일 시사평론가(11월 5일) 소종섭 : 이 얘기부터 좀 해볼까요? 윤석열 전 대통령 얘기, 최근 계속해서 보도가 좀 되고 있습니다. 지난해 국군의 날 행사 마치고 나서 장군들과 관저에서 폭탄주를 돌렸다, 그 과정에서 또 여러 가지 얘기를 했다는 증언이 나왔습니다. 강

  • 25.11.0514:24
    정성장 "북한 5년 내 핵추진잠수함 진수 가능성"
    정성장 "북한 5년 내 핵추진잠수함 진수 가능성"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 박수민 PD■ 출연 : 정성장 세종연구소 부소장(11월 3일) 소종섭 : 여러분 안녕하십니까? 소종섭의 시사쇼 시작하겠습니다. 오늘 이 시간에는 정성장 세종연구소 부소장님과 함께 핵 추진 잠수함이 어떤 것인지, 그리고 북한의 실태는 어떤 것인지 등 핵 추진 잠수함과 관련해 알아보겠습니다. 정 부소장님은 진작부터 한국

  • 25.11.0208:00
    아르헨티나 중간선거 개입한 트럼프…재정지원 논란
    아르헨티나 중간선거 개입한 트럼프…재정지원 논란

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트■ 연출 : 박수민 PD■ 출연 : 이현우 기자 아르헨티나 중간선거에서 집권 여당인 자유전진당이 압도적인 승리를 거두며 하비에르 밀레이 대통령의 입지가 크게 강화됐다. 그러나 이번 선거 결과를 두고 도널드 트럼프 미국 대통령의 노골적인 개입이 결정적 역할을 했다는 분석이 나오면서 국제사회에 충격을 주고 있다.아르헨 자유전진당, 소수당에서 거

  • 25.11.0108:30
    전격 핵잠수함 승인 "매우 이례적"…여기 치밀한 계산이 깔려있다
    전격 핵잠수함 승인 "매우 이례적"…여기 치밀한 계산이 깔려있다

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트■ 연출 : 박수민 PD■ 출연 : 이현우 기자 도널드 트럼프 미국 대통령이 한국의 핵잠수함 건조를 승인하면서 동북아시아의 군사 지형이 급격히 변화하고 있다. 한미 정상회담에서 공식 발표된 이번 승인은 단순한 무기 도입 차원을 넘어 역내 세력균형에 중대한 전환점이 될 것으로 전망된다. 이재명 대통령이 북한과 중국을 직접 언급하며 핵잠수함 필요

이시각 랭킹 뉴스

10:00 기준

다양한 채널에서 아시아경제를 만나보세요!

위로가기

공유하기

닫기