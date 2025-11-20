교보생명, 국가품질경영대회 대통령표창 수상

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

지속가능경영 체계확립

이해관계자 공동발전 실현

환경교육·미래세대·고객보장

교보생명은 19일 서울 강남구 코엑스에서 열린 제51회 국가품질경영대회에서국가품질특별상 지속가능경영 부문 대통령 표창을 수상했다고 20일 밝혔다.

조대규 교보생명 대표이사 사장(왼쪽)이 19일 서울 강남구 삼성동 코엑스에서 열린 제51회국가품질경영대회에서 지속가능경영 부문 대통령 표창을 수상한 뒤 기념촬영을 하고 있다. 교보생명

국가품질경영대회는 산업통상부가 주최하고 한국표준협회가 주관하는 행사다. 1975년부터 품질경영 혁신을 통해 국가 경쟁력 향상에 기여한 기관에 매년 수여하는 정부 포상이다. 지속가능경영 부문은 기업 경영 체계와 사회적 성과를 평가해 지속적 혁신 의지를 공식 인정하는 상이다.

교보생명은 창립 이념인 '민족자본형성·국민교육진흥'을 바탕으로 이해관계자와의 공동 발전을 꾸준히 실천하며 지속가능경영 체계를 강화해 온 점을 인정받았다.

2011년 보험 업계 최초로 지속가능경영보고서를 발간했다. 2012년에는 정관에 지속가능경영 철학을 반영했다. 2022년 ESG(환경·사회·지배구조)위원회 및 협의체 운영을 통해 ESG 경영을 기업 의사결정 원칙으로 정착시켰다.

사회적가치 창출 활동도 폭넓게 하고 있다. 대표 환경교육 프로그램인 '지구하다 페스티벌'엔 매년 5000여명이 참여하고 있다. 이동환경교실, 환경교육숏폼 공모전, 환경실천 애플리케이션 기부 캠페인 등을 하고 있다. 지난 6월 '제30회 환경의 날' 대통령 표창을 받기도 했다.

체력·인성·지식을 고루 갖춘 미래세대 육성도 교보생명 지속가능경영 방침 중 하나다. 교보생명컵 꿈나무체육대회는 1985년부터 41년간 진행해 온 국내 유일 민간 유소년 종합체육대회다. 그동안 15만5000여명의 선수가 참가했다. 국가대표로 활약한 선수는 500여명이다.

이들이 올림픽과 아시안게임 등에서 획득한 메달은 200여개가 넘는다. 특정 스타 선수 개인을 집중 지원하는 방식이 아닌 유소년 기초체육 저변 확대에 중점을 뒀다. 국제통화기금(IMF) 외환위기 등 어려운 시기에도 대회를 중단하지 않았다.

교보생명은 생명보험사의 본연 역할인 고객보장 영역에서도 지속가능경영을 실천해왔다. 2011년 도입한 평생든든서비스가 대표 사례다. 고객 정기 방문을 통해 보장 내용을 점검하고 미청구 보험금 접수를 지원하는 유지·관리 중심 서비스다.





교보생명 관계자는 "교보생명은 모든 이해관계자와의 공동 발전을 추구하며 지속가능경영 철학을 꾸준히 고도화해 왔다"며 "앞으로도 대표 생보사로서 보험의 본질을 강화하고 지속가능한 사회 발전에 기여하는 다양한 활동을 이어가겠다"고 말했다.





문채석 기자 chaeso@asiae.co.kr

